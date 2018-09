Jaguares y Pasto, con un presente complicado; se enfrentan en Montería

De las tres competencias en las que Jaguares de Córdoba ha tenido y tiene intervención en este 2018, en dos ya quedó marginado de la misma (Copa Sudamericana y Copa Colombia) y solo le queda participación en la Liga II 2018, certamen en el que también va teniendo el rumbo de la eliminación.

La senda negativa por la que atraviesa el cuadro sinuano, que tiene como estratega al argentino Flavio Robatto, no la ha podido parar, y en 11 partidos que registra en Liga los números no lo respaldan, por lo que se aleja del selecto grupo de los ocho, zona en la que en 2017 clasificó tanto en el primer, como en el segundo semestre, por eso este año el club monteriano ha estado en deuda con su afición. En el primer semestre de 2018, tampoco clasificó a los cuartos de final.



Sí quiere empezar a enderezar el camino, el elenco cordobés deberá sumar 18 de los 24 puntos que le quedan por disputar, es decir ganar seis encuentros, de los ocho que le restan en la fase del Todos Contra Todos.



La senda triunfal la deberá iniciar ante otro equipo que anda por la misma racha negativa de los felinos del Sinú, Deportivo Pasto, con el que se medirá el domingo 30 de septiembre a partir de las 3:15 de la tarde en el estadio Jaraguay, de Montería, por la fecha 12 de la Liga II 2018.



Será un duelo de coleros teniendo en cuenta que los cordobeses son antepenúltimos (18°) de la tabla de posiciones con 9 puntos, mientras que los pastusos son penúltimo (19°) con las mismas 9 unidades, pero los monterianos le ganan la posición por mejor diferencia de gol, o más bien por tener la defensa menos mala. Los felinos tienen una diferencia de gol de menos 7, y los volcánicos de menos 8.



Jaguares no gana en sus últimos cuatro partidos (dos en Copa y dos en Liga), mientras que Pasto, aunque viene de ganar de local en la fecha anterior 2-1 a Alianza Petrolera, previo a ese triunfo venía de ajustar cinco jornadas sin ganar en Liga.



Tras estos agravantes, ambas divisas aún tienen opciones de clasificar, pero las dos deberán poner más de los normal futbolísticamente hablando, si quieren meterse, o por lo menos acercarse a la selecta zona.

Deportivo Pasto quiere su tercera victoria en la Liga

Este domingo, a plena tarde de Montería, el estadio municipal de Jaraguay, será testigo del enfrentamiento entre Jaguares y Deportivo Pasto, partido de necesidades para los dos oncenos por sumar puntos especialmente en la tabla principal al estar empatados con 9, superado el conjunto nariñense por el gol promedio y los nariñenses para seguir avanzando en la temida tabla del descenso, no así los monterianos que ya superan a sus rivales inmediatos.



El técnico argentino Hernán Lisi, ha manifestado que el “partido será difícil por la hora programada, a la máxima temperatura en Montería, lo cual podría afectar” estimando superar esta situación con la preparación física de sus pupilos.



Por su parte los jugadores siguen con las ganas de mantener la esperanza de sumar, aunque para llegar a los lugares que dan cupo a torneos internacionales y de estar entre los ocho ya es imposible, solo están comprometidos en conseguir puntos importantes, para tranquilizar a la afición y medios de comunicación, que reclaman más compromiso.



De acuerdo a los entrenos de la semana, va a repetir la misma nómina que enfrentó a Alianza Petrolera al que derrotó por 2-1 y le da confianza a José Julian de la Cuesta, quien con una mano en el área chica generó el penal para que el conjunto santandereano, alcanzara el empate y dejó en aprietos a los del sur.

Para jugar contra Jaguares, así podría formar el

Alineaciones probables

Jaguares: José Escobar: Juan Zuluaga, Wilmer Díaz, Ramón Córdoba, Elvis González; Alexis Hinestroza, Juan Roa, Pablo Rojas, Cléider Alzate, Federico Pinto y Rafhael Oliveira.



Deportivo Pasto: Nahuel Losada, Gilberto García, José García, José Julián de la Cuesta, Mauricio Casierra, Daniel Restrepo, Ederson Moreno, Mateo García, Armando Vargas, Juan Manuel Vásquez y Darío Rodríguez.

D.T.: Hernán Lisi.





Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería





RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto