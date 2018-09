Atlético Nacional, a levantar cabeza contra Jaguares en Montería

Con nuevo técnico, el argentino Flavio Robatto, Jaguares va en busca de mejores resultados para el partido que se le viene, pero no será nada fácil teniendo en cuenta la magnitud del rival.



Atlético Nacional, que viene herido tras su eliminación de Copa Libertadores y tras la renuncia de su técnico, el argentino Jorge Almirón, viene con las mismas intenciones de los felinos a los que enfrentará el domingo 2 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Jaraguay, de Montería, por la fecha 7 de la Liga II 2018.

Jaguares, ahora bajo la batuta de Robatto, quien a su vez se convierte en el primer técnico extranjero en dirigirlo, deberá recomponer el sendero en la Liga II 2018 y tratar de acercarse dentro del selecto grupo de los ocho.



En torno al equipo titular para el duelo ante Nacional, Robatto respetaría al once que viene actuando, mientras conoce a la plantilla para luego implementar su estilo a los jugadores del cuadro monteriano. Al entrenador gaucho lo acompañarán en el cuerpo técnico, el asistente colombiano Hugo Mejía Flórez y el preparador físico paraguayo José Antonio Ortiz.

Aunque Jaguares viene de obtener el pasado jueves la clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia, la temporada en este semestre no ha sido la que se esperaba y así lo reflejan los resultados. De seis partidos jugados solo ha ganado uno (2-0 a Leones en Montería), tiene dos empates y tres derrotas, hecho que lo deja a cuatro puntos del octavo lugar en la tabla. En esa casilla se ubica Millonarios con 9 puntos.



En torno al juego con Nacional, el comité de seguridad y convivencia para este compromiso determinó varias disposiciones preventivas, como no permitir el ingreso de barras, bombos, camisetas y distintivos del equipo visitante. Tampoco permitirán el ingreso de objetos corto punzante, hebillas, correas, contundentes, armas de fuego, pólvora, mujeres en gestación. No se permite ingreso de niños en brazos.

Nacional, sumergido en una crisis de resultados visita Montería

Atlético Nacional tuvo un golpe fuerte entresemana. Fue eliminado ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Libertadores y de paso Jorge Almirón dejó de ser el entrenador. En su lugar estará Hernán Darío Herrera de manera interina.



Herrera comentó que es muy bonito aceptar este reto. “Muy contento se asumir este reto y ojalá nos vaya bien porque uno sabe como es el nivel profesional, entonces vamos a tratar de que Nacional haga lo mejor y se venga con un triunfo de Montería. Solamente es trabajar y de que los jugadores entiendan la situación en la que estamos”.



Nacional ocupa la sexta casilla de la tabla, lejos de los punteros y Jaguares está en la posición 16. Herrera sabe que aunque los rivales están en un mal momento, siempre que enfrentan a Nacional se motivan. “No importa donde estén. Todo el mundo quiere jugar ante Nacional y hacerle un gran partido. Estos rivales son más complicados que otros equipos. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y en lo que nos hacer fuerte”.

📋 Estos son nuestros verdolagas que viajarán a Montería para disputar mañana el partido por séptima fecha de la Liga Águila #VamosVerdolaga 🇳🇬 pic.twitter.com/Uq0imrwxzv — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 1 de septiembre de 2018

El arriero aclaró que solo sirve ganar en Montería y por esa razón irán por los tres puntos. “Hay que ganar y tenemos que hacerlo en Montería. Vamos a preparar un equipo para eso y que haga las cosas bien. Que tenga el ADN de Nacional y que jueguen bien”,



Herrera viajó a Montería con 20 jugadores y hay varias sorpresas en la convocatoria. Alexis Henríquez y Dayro Moreno no fueron tenidos en cuenta. En el caso de Henríquez es porque el presidente del club, Juan David Pérez, abrió una investigación por el audio que apareció en redes sociales. Este apuntaba a tres jugadores que se habían ido de fiesta y llegado en mal estado al entrenamiento. El caso de Dayro sería el mismo.



Gustavo Torres no viaja porque está suspendido por una fecha. En las altas, Carlos Cuesta, Juan Pablo Ramírez y Reinaldo Lenis volvieron a la lista de viajeros por decisión técnica.

Alineaciones probables

Jaguares: Wilder Mosquera: Juan Zuluaga, Wilmer Díaz, Leonardo Escorcia, Fabio Castillo; Juan Roa, Alexis Hinestroza; Olmes García, Cléider Alzate, Jhony Cano; Rafhael Lucas Oliveira.

D.T.: Flavio Robatto.



Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Deiver Machado, Gonzalo Castellani, Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Vladimir Hernández, Omar Duarte y Steven Lucumí.

D.T.: Hernán Darío Herrera.





Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín