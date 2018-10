Atlético Huila escapa del descenso, visita a Jaguares en Montería

Tres partidos de local e igual número de visitante es lo que le resta a Jaguares de Córdoba en la fase del Todos Contra Todos de la Liga II 2018, donde ya tiene remotas opciones de acceder a la ronda de cuartos de final.



Las posibilidades del cuadro sinuano son claras. Debe ganar los partidos que le restan para poder llegar a 27 unidades y tal vez poder clasificar, teniendo en cuenta los otros resultados que se den al final de esta primera etapa de la competencia.

"Sabemos que aún hay opciones. Son difíciles, pero debemos luchar hasta el final", dijo Flavio Robatto, técnico de Jaguares.



El timonel felino también agregó que la idea es sumar los puntos posibles para no estar mal ubicados en la tabla del descenso del próximo año.



"Vamos con la intención de hacer las cosas bien en estos últimos partidos. Debemos sumar los puntos necesarios para no estar comprometidos con el descenso, aunque yo pienso más en buscar acercarnos a los ocho", dijo el entrenador.



Aunque futbolísticamente Jaguares no anda muy bien, puesto que ha registrado cuatro derrotas en línea en Liga, el común denominador de la plantilla cordobesa, es querer sumar, sobre todo en los partidos de local como el que sostendrá este sábado 13 de octubre a partir de las 3:15 de la tarde ante Atlético Huila, por la fecha 14 del torneo de primera división.



Además de este encuentro ante los opitas, a Jaguares le resta por jugar en Montería ante Medellín y Rionegro. De visitante le falta por jugar frente a Boyacá Chicó, Deportivo Cali y Junior.

Huila lucha por mantenerse en la primera categoría

Sin la presencia del central pereirano Eddie Segura que ha sido el único que ha disputado todos los partidos de la Liga Águila, el cuadro opita que ha tomado un respiro en las últimas jornadas en lo que tiene que ver con la tabla del descenso, se alista para visitar al equipo cordobés en el estadio de Jaraguay. El onceno del antioqueño Dayron Pérez tampoco podrá contar para este compromiso con los servicios del buen volante Edward López quien resultó expulsado en el juego frente a Alianza Petrolera.



Tras la expulsión de Edward López, el técnico analiza la posibilidad de incluir a Michael López como carrilero por banda izquierda.



Para completar las novedades, la Comisión disciplinaria de la Dimayor le impuso tres fechas de suspensión el técnico del Huila por supuesta injuria verbal a un integrante del cuerpo arbitral en la fecha anterior. Como técnico fungirá entonces el profesor Alexander Bahamón, actual asistente técnico del club.



Pese a las novedades obligadas, en la mentalidad de los jugadores solo está el seguir sumando para asegurar la permanencia en la máxima categoría en el 2019. Recordemos que hoy la diferencia del Huila con Leones es de 18 puntos y con Chicó es de ocho, pero pese al buen colchón que se maneja cuando solo restan seis jornadas, los jugadores no quieren sorpresas.



Así lo piensa Jean Pestaña el zaguero central antioqueño que será titular, “Sabemos que Jaguares no atraviesa un buen momento, pero no nos podemos confiar en ello. Son los locales y como tal querrán hacer respetar su casa, por ello hemos trabajado toda la semana en contrarrestar las virtudes del equipo cordobés. Claro que nosotros vamos con la consigna de seguir sumando y creo que tenemos argumentos futbolísticos como para pensar en una victoria. Estamos muy motivados con los últimos resultados y esperamos seguir sumando” indicó Pestaña



Duarte seria el elegido.



Aunque aún el técnico Pérez, no se define, todo indica que el central mexicano Daniel Duarte seria en un alto porcentaje del sustituto del pereirano Eddie Segura, que sumó cinco tarjetas amarillas y deberá pagar una fecha de suspensión.

Siempre será bueno sumar y los siete puntos que hemos

alcanzado en las tres recientes jornadas frente a rivales muy complicado nos animan para ir a buscar un resultado positivo a Monteria

“Estoy listo para aportarle al equipo si así lo dispone el técnico. Andamos muy motivados con la manera como ésta jugando el equipo y con los resultados de las últimas fechas. Siempre será bueno sumar y los siete puntos que hemos

alcanzado en las tres recientes jornadas frente a rivales muy complicado nos animan para ir a buscar un resultado positivo a Monteria. Ojalá las cosas se nos den y que sigamos despejando nuestro futuro. Eso si debemos estar muy concentrados, no dar ventajas y ser muy equilibrados” Ratificó el defensa mexicano que llegó esta temporada proveniente de Chicó.



Esta semana se sumó a trabajos el central argentino Lucas Federico Trejo quien superó una molestia intercostal y siguen bajo observación médica los jugadores Tomas Maya, Jean Carlos Becerra y Michael Ordoñez.

Alineaciones probables

Jaguares: José Escobar; Juan Zuluaga, Wilmer Díaz, Ramón Córdoba, Elvis González; Juan Roa, Alexis Hinestroza; Pablo Rojas, Juan Mezú, Cléider Alzate, Juan Vogliotti.



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elacio Córdoba, Jean Pestaña, Daniel Duarte, Luis Tipton; Harlin Suarez; Andrés Amaya, Ronaldo Tavera , Kevin Agudelo, Michael López y Maximiliano Barreiro.





GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería





JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

En twitter: @jdiegodeportes