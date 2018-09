Nacional va por su sexto triunfo en la Liga, visita al Atlético Huila 

Atlético Nacional se medirá frente a Atlético Huila el domingo a las 7:30 p.m. en el Guillermo Plazas Alcid por la undécima fecha de la Liga Águila 2018-II. Los antioqueños son cuartos en la tabla con 18 puntos y los locales son coleros en el torneo con solo dos unidades.

El cuadro verde ha conseguido los resultados, pero no ha podido tener un buen juego que enamore al público y lo lleve otra vez al Atanasio Girardot. Hernán Darío Herrera explicó que esto lleva tiempo. “Eso es un trabajo a largo plazo. Estamos en eso, corriendo varias cosas, pero la sesiones de trabajo han sido difíciles porque tenemos muchos partidos seguidos. Para lograr lo que es Nacional hay que trabarlo con tiempo”.



La buena noticia para Nacional es que recuperó a Vladimir Hernández. El jugador ofensivo se recuperó de un esguince de tobillo sufrido ante Jaguares el 2 de septiembre. “Vladimir es un jugador importante para nosotros y lo vamos a convocar para ese partido”, dijo Hernán del extremo.



Como es habitual en cada rueda de presa, Herrera volvió a manifestar su deseo de quedarse con el cargo, pero sabe que no depende de él. “Esta es una decisión de los directivos. Nosotros dependemos de ellos”.



Gonzalo Castellani y Dayro Moreno discutieron el miércoles cuando se acabó el primer tiempo en Barranquilla en el duelo ante el Junior por la Copa Águila. Casi se van a los golpes y tuvieron que ser separados por sus compañeros. Sobre esta situación, Herrera dio un parte de tranquilidad. “No había ningún problema y ya se solucionó. Se tuvo la reunión y todo quedó ahí”.



Herrera ha defendido mucho a Steven Lucumí y le ha dado mucho respaldo. Ante Junior, el extremo se equivocó en sus decisiones, tratando de definirlas toda él. Hernán expresó que están trabajando este tema con Lucumí. “Estamos trabajando la parte ofensiva, que Lucumí se asocie más con los compañeros. Yo le pido que haga la individual, pero hay momento que tiene que tocar con los compañeros o tirar el centro. En eso estamos con él”.



Para este duelo, Herrera viajó con 19 jugadores. Carlos Cuesta y Aldo Leao Ramírez no fuero tenidos en cuenta porque tienen molestias en la rodilla. Ambos sufrieron esto en la práctica del viernes. Cuesta tiene un golpe y Aldo una molestia tras hacer un movimiento.



Jorman Campuzano tampoco viajó porque sigue con el golpe en el muslo y es probable que le den el alta médica el domingo o el lunes. La principal novedad en los regresos es Vladimir vuelve a concentras tras cinco encuentros y superar su molestia en el tobillo.

Huila en la mira de la tabla del descenso

Urgido de una victoria y acosado por el fantasma del descenso el cuadro huilense dirigido ahora por el ex volante antioqueño Dayron Pérez, solo piensa en quedarse con los tres puntos frente a un equipo que como Nacional quiere seguir sumando para mantenerse en la parte alta de la tabla. Quieren muy seguramente los dirigidos por Hernán Darío Herrera hacer la fiesta en Neiva este domingo y para ello buscaran explotaran las ventajas que pueda brindar un equipo presionado, que en lo corrido del presente campeonato no conoce la victoria, pero que ya suma 17, sumadas siete fechas del primer semestre.



Aunque son conscientes del rival que enfrentaran, los opitas saben que no tienen margen de error y que no pueden ceder más terreno en la pelea cerrada que hoy mantienen con Chicó, el más cercano rival en la lucha por mantener la máxima categoría.



Maxi Barreiro se motiva con el regreso.



“Enfrentar a un equipo como Nacional siempre será motivante. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando y vamos a entregarlo todo en la cancha para brindarle una alegría a nuestra afición y a nuestras familias. Esta es una situación incómoda para todos y creo que llegó la hora de redoblar esfuerzos para salir de la crisis de resultados que hoy enfrentamos. Tal vez las apuestas den como favorito a nacional por sus títulos y su nómina pero nosotros estamos decididos a cambiar la historia y para ello hemos trabajado esta semana, Dios quiera que las cosas salgan como las hemos planificado” Sostuvo el delantero argentino Maximiliano Barreiro.



Por su parte el técnico Dayron Pérez cree haber encontrado durante la semana la fórmula para superar al dos veces campeón de la libertadores. “Jugando muy bien, siendo muy ofensivos, quitándoles la pelota, presionándolos en zona alta, siendo muy precisos en la finalización y consumiéndolos físicamente, siendo más que ellos en todos los sectores de la cancha” enfatizó el profesor Pérez sumara su segundo partido al frente del cuadro huilense.



Una buena noticia por los lados del local, tiene que ver con la habilitación de los delanteros Diego Gómez y Maximiliano Barreiro quienes abandonaron el departamento médico y trabajaron con el equipo toda la semana. Con ellos indudablemente se gana mucho más en ataque, por su experiencia.



Con la intención de cerrarle todos los espacios al visitante, el técnico Dayron Pérez no descarta utilizar este domingo un volante cabeza de área, para que ayude a soportar la marca cuando el rival tenga posesión de la pelota.

Alineaciones probables

Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elacio Córdoba, Jean Pestaña, Eddie Segura, Michael López; Daniel Duarte; Diego Gómez, Ronaldo Tavera, Kevin Agudelo, Edward López; Maximiliano Barreiro.



Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Gonzalo Castellani, Daniel Bocanegra, Juan Pablo Ramírez (Yerson Candelo), Steven Lucumí, Dayro Moreno y Omar Duarte.

D.T.: Hernán Darío Herrera (e).





José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva

Twitter:@jdiegodeportes







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín