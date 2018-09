Duelo de coleros en la Liga II: Huila vs. Leones

Distintas variantes manejó durante la semana el técnico Néstor Craviotto buscando después de seis fechas encontrar el equipo ideal que pueda sumar la primera victoria en el actual campeonato. Los opitas no conocen la victoria hace trece jornadas y la preocupación reina al interior del grupo de jugadores.



Sin embargo el presidente de la institución Juan Carlos Patarroyo sostiene que no es momento de preocuparse.

“Somos conscientes que este arranque del campeonato no ha sido el ideal, pero ahora es cuando menos nos podemos enloquecer al momento de tomar decisiones. Hemos detectado que el problema principal del equipo es la zona de gestación y ya estanos trabajando en ello. Estamos tras los servicios de un volante de enganche argentino y esperamos poderlo concretar en los próximos días” Indicó el directivo



Por su parte el volante antioqueño Edward López confía en una victoria después del trabajo exigente de la semana. “Toca levantar cabeza y esta semana hemos trabajado para contrarrestar las virtudes de Leones. Somos locales es momento de sumar de a tres y hacer respetar la casa. Si bien en cierto hay varios jugadores nuevos creo que poco a poco se han ido acomodando a lo que plantea el equipo. Leones es un equipo que te corre los noventa minutos, pero nosotros vamos a entregarlo todo y para poder sumar los puntos porque no podemos seguir en esta racha negativa” destacó el jugador antioqueño.



Varios movimientos en su formación titular dejó entrever durante la semana el técnico argentino para el juego de este sábado. Entre ellos destacamos el posible regreso a formación titular del lateral izquierdo antioqueño Tomas Maya. También podría darse el regreso del defensa argentino Lucas Federico Trejo al lado de Eddie Segura, mientras que Edward López habitual extremo por banda izquierda será lateral derecho en sustitución de Elacio Córdoba, que tuvo un partido para olvidar frente a Equidad.



La novedad más importante podría ser el debut del delantero argentino Maximiliano Barreiro que ya está a disposición del técnico Craviotto y todo apunta a que formará pareja en el frente de ataque con el bumangués Juan Sebastián Herrera.

Leones, con la moral en alto tras la victoria en Copa contra el América

El pasado miércoles el equipo antioqueño venció 2-0 a América de Cali, emparejó la serie y lo eliminó en la tanda de penaltis de la Copa Colombia. Con esta victoria los integrantes de Leones terminaron con una racha de cinco derrotas en línea y un empate que habían ajustado en las seis fechas que van de la Liga II.



Además, este triunfo les inyectó confianza a los jugadores del equipo de Itagüí y los recuperó en la parte anímica. Todo esto los tiene motivados y sueñan con vencer este sábado a Atlético Huila.



“Fue un triunfo muy gratificante, pasamos por momentos difíciles en donde no se daban los resultados. Al eliminar a América nos motivó en todos los aspectos. En lo personal no pude haber estado mejor, pues marqué dos goles muy importantes. Creo que se nos están dando las cosas, dimos un golpe fuerte el pasado miércoles, este sábado vamos por lo mismo. Con la ayuda de Dios vamos a salvar la categoría”, manifestó Anderson Angulo, autor de los goles con los que Leones venció a América y emparejó la serie.



Cabe anotar que durante la semana se conoció otra noticia que llenó de positivismo a los integrantes de Leones. La llegada del exdefensor Luis Amaranto Perea como su nuevo entrenador.



Sin embargo, el exintegrante de la Selección Colombia, de 39 años, no estará en el banco este sábado, pues asumirá su rol desde el próximo lunes, cuando arribe de España, en donde estaba dirigiendo al Cadete C, equipo que pertenece a las inferiores de Atlético de Madrid.

“Estamos muy contentos del pronunciamiento de Luis Amaranto como técnico del equipo. Nuestra meta es continuar con un trabajo fuerte para que la hinchada se convenza de que nosotros somos capaces de lograr muchas cosas. El triunfo contra América nos dio un plus para trabajar más fuerte y más confianza para salir del momento tan adverso en el que estamos. Con este nuevo aire nos van a venir muy buenos resultados”, concluyó el arquero Cristian Arroyave, quien también jugó un papel muy importante en el triunfo contra América.



Finalmente, Mauricio Martínez, quien ante la llegada de Amaranto pasará a ser su asistente, confesó que todos en Leones tienen una gran expectativa y un buen presagio para lo que falta de la Liga II.

Alineaciones probables:

Huila: Geovanni Banguera; Edward López, Lucas Trejo, Eddie Segura, Tomas Maya; Ronaldo Tavera, Hernán Hernández, Diego Gómez, Freyn Figueroa; Maximiliano Barreiro y Juan Sebastián Herrera.



Leones: Cristian Arroyave; Jonathan Marulanda, Ánderson Angulo, Felipe Aguirre y Carlos Gallego; Yeison Zabaleta, Jherson Córdoba, Dairon Mosquera y Kevin Rendón; Yessy Mena y Francisco García.

DT: Mauricio Martínez (E).







JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

En Twitter: @jdiegodeportes







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Itagüí