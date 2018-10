Huila va por su segunda victoria en el campeonato, enfrenta a Alianza

Después de sumar cuatro de los últimos seis puntos disputados y frente a rivales complicados como Nacional y América, el equipo del antioqueño Dayron Pérez espera sumar su segunda victoria este sábado cuando reciba en el Plazas Alcid de Neiva a Alianza Petrolera.



El compromiso que abre la fecha 13 de la Liga Águila que lidera Tolima con 26 puntos se jugará desde las 3:15 de la tarde en el máximo escenario deportivo de los huilenses.

Saben los jugadores del cuadro opita que no se pueden confiar del momento que vive el equipo petrolero y por ello han analizado cada una de las fortalezas del onceno santandereano.



“El grupo de jugadores es consciente de que no nos podemos confiar de un equipo que viene de perder en casa frente a Envigado, pero que también sabe que una derrota en Neiva lo iguala en puntos en la carrera por mantener la categoría. Hemos recalcado mucho en la seriedad con la que debemos enfrentar el partido. Tengo claro que la mejor manera de respetar al rival es jugando al buen fútbol y a eso le vamos a apostar. Quiero un equipo que le de buen trato a la pelota, que maneje el útil, que sea efectivo en el último cuarto de cancha, pero que también sea equilibrado en fase defensiva: Solo así se puede pensar en los tres puntos” Sostuvo el técnico Dayron Pérez, que en tres partidos ha sumado muchos más puntos de los que sumó el profesor Craviotto en nueve.



Huila concentra este viernes 18 jugadores y la formación titular no cambiará mucho con relación a la que viene de igualar 0/0 con América en el Pascual, aunque no se descarta que el técnico paisa se decida a última hora por incluir en el frente de ataque un socio para el argentino Maximiliano Barreiro. Para ello maneja las alternativas de Juan Sebastián Herrera y Camilo Rosero.



El juvenil volante del Putumayo Kevin Agudelo, grata revelación del equipo opita en estas primeras fechas de la Liga colombiana tiene claro de lo importante que será hacer respetar la localia este sábado.



“Hemos trabajado muy bien esta semana pensando en Alianza y tenemos claro que el punto que logramos frente al América tomará importancia en la medida en que hagamos respetar nuestra casa. No nos podemos dar el lujo de ceder más puntos como locales y esperamos que todo nos salga a la perfección este sábado para seguir mejorando en la tabla. Nos hemos fijado un número de puntos para estas siete fechas que nos restan y esperamos lograrlo para que sumado a los



puntos del primer semestre, nos permitan el otro año no iniciar tan incomodos en la tabla del descenso”. Indicó el volante de 20 años nacido en Puerto Caicedo Putumayo.

Alianza busca una nueva victoria en la Liga

Alianza petrolera visita al Atlético Huila en cumplimiento de la fecha 13 de la liga II – 2018. El conjunto aurinegro buscará un resultado positivo en procura de alejarse de la zona del descenso.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana evidenciaron que se busca un equipo sólido en defensa, se ha trabajado de forma continua en los movimientos del equipo en fase defensiva, para encontrar seguridad y construir fútbol ofensivo desde el sector medio de la cancha.



“Tenemos que enfrentar un rival que al igual que nosotros se encuentra necesitado de resultados. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, jugar bien y poder sumar tres puntos que necesitamos para mejorar en la tabla de posiciones”, expresó el defensa aurinegro David Valencia.



Ahora bien, Alianza petrolera ocupa la posición número trece con 13 puntos, mientras que Huila es el último de la liga con 6 unidades. Para el conjunto aurinegro será una oportunidad de regresar al camino de la victoria frente a un rival que no pasa por buen momento.



“Buscamos solidez defensiva y también efectividad en el frente de ataque. Tenemos que estar bien parados en la cancha, tenencia de balón y sobre todo poder convertir las opciones de gol que se presenten para poder ganar”, afirmó el delantero aurinegro Cesar Arias.



Así pues, Alianza Petrolera le quedarán siete jornadas para definir su camino de cara a la temporada 2019, el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos que faltan por disputar y poder mejorar la posición en la tabla del descenso.

Posible alineación:

Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elacio Córdoba, Jean Pestaña, Eddie Segura, Luis Tipton; Harlin Suarez; Andrés Amaya, Jean Carlos Becerra, Kevin Agudelo, Kevin Salazar; Maximiliano Barreiro.

D.T.: Dayron Pérez.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, David Valencia, Luciano Ospina, Leonardo Saldaña, Fredy Flórez, Juan David Ríos, Michael Balanta, Alex Castro, Roger Torres y Cesar Arias.

D.T.: Diego Estrada.







JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

Twiiter: @jdiegodeportes







JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja