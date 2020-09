Santa Fe, con garras afiladas para retornar con victoria en la Liga

El león afila sus garras. Este sábado, vuelve a rugir. Santa Fe vuelve a la Liga tras una larga espera de seis meses y visita al Deportivo Pereira.

No es un Santa Fe muy distinto. Su mejor noticia fue que Fabián Sambueza finalmente se quedó. Fue su hombre más desequilibrante antes de la suspensión. Aunque es el que menos ha entrenado con el equipo.



El DT Hárold Rivera lo necesitaba, es una ficha clave. Y le apuesta a la memoria táctica para no tener traumatismos en esta reanudación.



"El fútbol se evalúa por el ritmo de competencia. Vi muy bien a Sambueza y puede tener algunos minutos”, dijo Rivera.



El otro punto positivo para los cardenales en medio de todo lo que ha pasado, es que la suspensión le dio tiempo a Luis Manuel Seijas para recuperarse de su larga lesión de rodilla. Está listo, fuerte y animado para ser protagonista.



En Santa Fe ya no están Nicolás Hernández nI Yohandry Orozco, esas son sus principales ausencias. Hernández se había afianzado en la posición de defensor central. Sin embargo, el equipo conserva una base que es a lo que le apuesta el DT.



“Tenemos una muy buena columna vertebral y varios jugadores por consolidarse”, dijo el entrenador.



Santa Fe asume esta reanudación con 13 puntos y en la cuarta posición. Sumar en Pereira será clave. En una semana tendrá el clásico contra Millonarios.



El partido contra el Pereira será este sábado a las 4 p. m. con TV de Win Sports +

Esta es la plantilla oficial del Independiente Santa Fe 🇮🇩 para la reanudación de la temporada 2020:



¡VAMOS LEONES 🦁! pic.twitter.com/eLeVeqXyj5 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 18, 2020

