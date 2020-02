Rionegro y Envigado, duelo con mucha necesidad  

Rionegro, que no pudo contra el colero Bucaramanga, y Envigado que no pudo frenar al líder Pasto, en partidos en el que ambos equipos perdieron en la fecha anterior, se medirán este domingo en el compromiso al que popularmente se ha llamado como ‘clásico joven antioqueño’.

Rionegro llega a este compromiso en la décima casilla de la tabla, al acumular ocho puntos, tras seis partidos jugados; Envigado, por su parte, ocupa el puesto 12, al ajustar siete unidades.



Ambos equipos coinciden en que ganar este ‘clásico’ les servirá para volver a ‘enderezar’ el camino en la Liga BetPlay Dimayor I-2020 y no perder de vista al grupo de los ocho.



En el conjunto que oficiará de local, el delantero rionegrero Andrés Rentería, manifestó que, a pesar de haber perdido contra Bucaramanga, se destaca el aprendizaje para partidos futuros para no dejar que el equipo se fragmente dentro del terreno de juego y estar muy atentos en jugadas de pelota quieta.



“El domingo será una final, todo un clásico, los dos partidos contra Envigado los tenemos que ganar porque eso nos metería en los primeros lugares”, expuso Rentería, quien también argumentó que Envigado tiene muy buenos jugadores, que son muy jóvenes y quieren correr; no obstante, señaló que Rionegro apelará a la experiencia y a estar bien parados en la cancha para poder ganar.



Por su parte, el delantero Antony Uribe pronosticó: “Vamos a jugar contra un rival que lo tomamos como clásico, es importante sacar estos tres puntos en casa, hacerla respetar. Envigado juega muy bien y tiene la pelota. Estoy algo inquieto porque no he tenido suerte de cara al gol, tengo que trabajar más, aunque he hecho cosas positivas y eso tiene contento al técnico Stifano. Rionegro va a dejar todo en la cancha”, argumentó Rentería”.



El principal cambio en la nómina titular que presentará Rionegro para este compromiso, respecto a la de la fecha anterior, será la presencia del delantero Antony Uribe en lugar de Brayan Fernández.



La boletería para este ‘clásico’ tendrá un valor de 12 mil pesos, sólo estará habilitada la tribuna occidental.



En el conjunto anaranjado, entretanto, están contentos por la llegada el defensor Jorge Segura, de quien en un momento sonó para integrar la nómina de Millonarios. No obstante, el viernes anterior, se confirmó la llegada de Segura a la plantilla envigadeña y posiblemente será titular contra Rionegro, este domingo.



“Volver a ser parte de este equipo me da mucha satisfacción, es como una gran familia, todos nos entendemos muy bien y las prácticas son muy enriquecedoras. El técnico José Arastey me ha dado toda su confianza y volverme a reencontrar con algunos compañeros es una motivación más”, confesó Segura.



La nómina titular en Envigado, al parecer, no tendrá modificaciones. Estarán los mismos inicialistas que actuaron contra Pasto.



“En la visita a los pastusos, a pesar de la derrota, hicimos un buen partido. Fuimos sólidos en la defensa, controlamos el partido, el gol en contra lo recibimos en una jugada fortuita”, explicó Arastey.



Asimismo, no pronosticó cómo jugarle a Rionegro, aunque sí dejó entrever que aplicarán a la velocidad de los delanteros envigadeños para sorprender y quebrar la defensa rival.



“Será un bonito compromiso, somos equipos que estamos en una situación muy pareja, ambos necesitamos ganar”, finalizó Arastey.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Carlos Bejarano; Pablo Díaz, Jefferson Mena, Carlos Ramírez y Álvaro Angulo; Oscar Hernández, Mauricio Restrepo, Frank Feltscher, Fredy Salazar; Antony Uribe y Andrés Rentería.

DT: Francesco Stifano.



Envigado: Santiago Londoño; Francisco Báez, Santiago Noreña, Santiago Ruiz y Carlos Terán; Jairo Palomino, Iván Rojas, Yadir Meneses y Neyder Moreno; Yeison Guzmán y Jorge Aguirre



HORA:4:05 P. M.

TV: WIN SPORTS Y WIN+



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro y Envigado