Millos, sin más excusa, por su primera victoria 

Para Millonarios este partido contra Equidad, en la fecha 3 de la Liga será crucial, porque el equipo aún no gana y la afición espera su pronto despertar, sobre todo ahora que vuelve a jugar de local, donde ya perdió los puntos contra Deportivo Pasto.

El técnico Alberto Gamero ha manifestado que no está preocupado, que le gusta lo que viene haciendo su equipo, sobre todo después de empatar en Cúcuta en la fecha anterior. Sin embargo, no se puede ocultar que Millos aún no muestra su mejor forma, o al menos la que se espera del equipo.



Contra Pasto tuvo un pésimo desempeño defensivo. Contra Cúcuta, falló en ataque, porque no tuvo definición y por eso tuvo que conformarse con un punto en un partido que debió ser para ganarlo.



"Se dice que en el fútbol lo más difícil es generar las opciones, mi equipo las está generando, tenemos que trabajar en definición. Vamos mejorando, los retrocesos hoy estuvieron mucho mejor”, dijo Gamero luego del partido en Cúcuta.



De Millonarios se espera que hoy empiece a ganar y a mostrar una cara más sólida. No será sencillo, porque enfrenta a un Equidad que suele crear problemas, y que viene de jugar un partido muy intenso contra Nacional, que iba ganando 3-0 y termino perdiendo 3-4.



Así que Millos tiene que jugar un partido de cuidado, de no dar ventajas, porque se podría llevar una sorpresa.



En el equipo embajador hubo una mejora notable en la línea defensiva, que fue su dolor de cabeza en la primera jornada. La salida de Banguero, no convocado para el juego anterior, y el ingreso de Bertel le dio más seguridad al plantel, aunque casi no fue atacado. Hoy, se mantendría la misma línea defensiva.

Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Faríñez Elvis Perlaza, Juan Vargas, Bréiner Paz, Ómar Bertel; Jhon Duque, Jun Pereira, David Silva, Hansel Zapata, Ayron del Valle; José Ortiz. DT: Alberto Gamero.



Equidad: Cristian Bonilla; Joan Castro, Jhon García, Andrés Murillo, Andrés Correa, Stalin Motta, Pablo Lima, Juan Colina, Néider Barona, Brayhan Torres, Carlos Peralta. DT: Alexis García



Hora: 5:20 p. m.

TV: Win Sports+



