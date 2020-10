Junior y América, el plato fuerte de la fecha de la Liga

El duelo entre Junior y América, en Barranquilla, es el partido estelar de la jornada 14 de la Liga de fútbol local, que comienza este miércoles y terminaeste jueves. El partido empezará a las 8:10 de la noche, y se verá por la señal paga de Win Sports+.

Junior logró en la pasada jornada un valioso empate 2-2 en Medellín contra el siempre difícil Nacional. Pero más allá del punto lo importante del equipo fue su mejoría futbolística. “Queda la sensación que lo pudimos ganar, pudimos generar opciones claras y eso me dejó contento. Este es el Junior que merecemos ver”, dijo Amaranto Perea, su entrenador.



Millos, en la mala

Millonarios, que cumple su peor campaña en los últimos 16 años, visitará a Envigado (6:05 p.m.). Más que pensar en ganar para iniciar el camino a una inverosímil clasificación, Millonarios espera no perder para evitar seguir cayendo en la tabla en la que ocupa el puesto 17, con una formación con las bajas de Banguero, Bertel y Pereira.



Por su parte Pasto, segundo en la clasificación, visita a Patriotas (11 a.m.), con la idea de no perderle pisada al líder Tolima. Además, Cali recibirá a Boyacá Chicó (2 p.m.) y Once Caldas a Cúcuta Deportivo (4 p. m.). Este jueves se completará la jornada.



