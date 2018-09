Equidad, a hacer respetar su casa; recibe a Rionegro Águilas

La Equidad saldrá este domingo a defender su liderato contra Rionegro Águilas, por la décima fecha de la Liga II-2018. El club capitalino tendrá una difícil labor en el estadio Metropolitano de Techo a partir de las 4:00 p.m.

Tras su primera caída en la Liga, que se dio en la fecha anterior, el conjunto ‘asegurador’ buscará volver al triunfo y en su carrera por asegurar su puesto en los cuartos de final pronto.

En ciertos pasajes no fuimos el equipo que estamos acostumbrados y lo que buscaremos es corregir pronto FACEBOOK

TWITTER

“En algún momento teníamos que perder, no nos dejó satisfechos fue cómo se perdió. En ciertos pasajes no fuimos el equipo que estamos acostumbrados y lo que buscaremos es corregir pronto”, comentó Francisco Nájera.



El defensa es uno de los jugadores que ha tenido participación en el equipo de Luis Fernando Suárez, quien ha mostrado su buena mano en este inicio de Liga.



“Es un equipo muy interesante que está en formación y que ha mostrado grandes actuaciones incluso aquí en Bogotá”, explicó el defensa sobre el rival.

Rionegro, por los tres puntos en suelo bogotano

Pese a que el equipo antioqueño, en la fecha anterior, venció 1-0 a Once Caldas no pudo celebrar a cabalidad, pues perdió a su arquero Lucero Álvarez, tras ser suspendido ocho fechas por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, tras comprobarse que propinó insultos racistas al jugador Johan Carbonero y al técnico Hubert Bodhert al término del compromiso. Asimismo, el arquero Álvarez fue multado con una cifra de $31’249.680 de pesos.



Debido a esta sanción el uruguayo no podrá actuar con Rionegro hasta la fecha 18. Sólo estará disponible para cuando Rionegro se enfrente contra Jaguares, en Montería, y luego en la 19, contra Atlético Bucaramanga, en condición de local.



Lo bueno para Rionegro fue que con este triunfo, que acabó con el invicto de Once Caldas, volvió al grupo de los ocho, a la séptima casilla, al llegar a 15 puntos.



Sin embargo, le espera una dura prueba en Bogotá y deberá vencer a La Equidad, el líder de la tabla, si quiere permanecer una fecha más dentro de los ocho, ya que Santa Fe (14), Medellín (13) y Alianza Petrolera (13) lo siguen muy de cerca.

Nosotros esperamos seguir en la misma senda, con buen fútbol y obteniendo resultados importantes. FACEBOOK

TWITTER

“Cada partido es una historia nueva, el presente de La Equidad es buenísimo, hace poco perdieron el invicto, pero han demostrado cosas muy buenas durante el campeonato. Nosotros esperamos seguir en la misma senda, con buen fútbol y obteniendo resultados importantes. La idea es quedarnos con los tres puntos. Vamos a buscar el arco rival, el objetivo de nosotros es clasificarnos a las finales”, manifestó el arquero Juan David Valencia, quien reemplazará al suspendido Lucero Álvarez.



De su papel de reemplazar a Lucero señaló: “Sé de la responsabilidad que se me presenta, estoy consciente de que el equipo viene haciendo las cosas muy bien. Tengo una oportunidad para demostrar el trabajo que hago a diario y lo mejor de todo es que será frente a un gran rival, como lo es el líder del campeonato”.



La principal novedad será entonces la presencia de Juan David Valencia en lugar de Lucero. El resto del plantel sería el mismo que actuó en la fecha anterior.

Alineaciones probables

Equidad: Diego Novoa; Oscar Bernal, Jhon García, Jeider Riquett, Andrés Correa; Stalin Motta, Pablo Lima; Hansel Zapata, Brayner García, Neider Barona; Carlos Peralta.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Fernei David Ibargüen, Carlos Andrés Ramírez y Álvaro Ángulo; Francisco Rodríguez y Camilo Ayala; Édison Toloza y Leandro Velázquez; Fredy Hinestroza y Humberto Osorio.

D.T.: Jorge Luis Bernal.







FUTBOLRED







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro