Once Caldas busca un nuevo triunfo en su visita a Equidad

Luego de conseguir el cupo a la Semifinal de la Copa Colombia, en la que enfrentará a Millonarios, el Once Caldas pone nuevamente su mira en la Liga para contender contra Equidad, con la idea de mantener su vuelo alto, ante un rival que va en caída libre.

Históricamente, el bogotano ha sido el dolor de cabeza del caldense, sin embargo, el semestre pasado logró romper la mordaza del capitalino y pretende volver a ganarle, pues quiere mantenerse en la parte alta del campeonato, en la cual ocupa la segunda posición con 23 puntos.



El cafetero, en los últimos 11 años solo le ha ganado un encuentro al ‘asegurador’ en Bogotá, contexto que no preocupa al técnico Hubert Bodhert, quien vuelve a dirigir en Liga, después de cumplir una sanción.



“Es un trabajo que hemos adelantado desde el semestre anterior, que me dijeron la ‘bestia negra’ y gracias a Dios le ganamos a la ‘bestia negra’ aquí (Manizales), ya quitamos ese estigma de la ‘bestia’. Equidad es un buen equipo que ha venido haciendo bien las cosas a lo largo del semestre, el cual respetamos por su forma de jugar, pero Once Caldas independientemente del rival que tengamos al frente, vamos a intentar hacer lo que nosotros sabemos hacer. Es un partido duro, clásico porque somos dos equipos que estamos arriba en la tabla”, dijo Bodhert.



Los manizaleños no enseñaron su nómina titular y la práctica del sábado la hicieron en la tarde, en la capital de la República, en la que hubo trabajo de espacio reducido y fútbol tenis.



“Siempre lo que aspiramos es seguir sumando, seguir creciendo, seguir en pro de conseguir los puntos necesarios para conseguir la clasificación, así que el crecimiento partido a partido lo vamos notando, aunque hay que seguir apuntándole a más”, comentó el arquero José Fernando Cuadrado.



Se vaticinan algunas variantes, en las que se destaca la llegada del central Geisson Perea por Diego Peralta, también se anuncia la titularidad de Marcelino Carreazo y se sostiene David Lemos, encargados de respaldar al delantero Ricardo Steer.

Posible alineación

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Geisson Perea, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Marcelino Carreazo, David Lemos y Ricardo Steer.

D.T.: Hubert Bodhert.







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA