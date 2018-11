América, a cerrar el campeonato con una victoria: visita a La Equidad

América de Cali tendrá tres cambios este sábado (4:00 p.m.) en su partido de despedida en la Liga Águila II-2018 frente a La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo, donde espera tener una despedida digna tras un semestre de muchos altibajos que lo dejaron por fuera de los tres torneos en que participó.

De la Selección Colombia Sub 20 llegaron el lateral izquierdo Andrés Felipe Álvarez y Gustavo Carvajal y Kevin Viveros por lo que los dos primeros serán titulares, Carvajal al lado de Juan Diego Nieva en la contención del mediocampo. Otro que regresa es el volante creativo antioqueño Daniel Buitrago, quien decayó ostensiblemente en su rendimiento en las últimas fechas.



Alejandro Bernal -por lesión-, Danilo Arboleda, Romir Balanta y Joseph Cox no viajarán a Bogotá; Cristian Dájome, por disposición técnica, no va desde el inicio, y Larry Vásquez completó cinco amarillas que lo sacan del encuentro.



El grupo sabe que Equidad tendrá de igual forma una plantilla alterna, por lo que se quiere conseguir los tres puntos para sumar en la tabla del promedio.



También vuelve al banquillo el técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro luego de pagar dos fechas de sanción en los juegos ante Junior y Once Caldas por responderle con palabras soeces a un aficionado que lo trató de “cometero” en el partido que le ganó 2-1 a Rionegro en el último minuto.

Posible alineación

América: Carlos Bejarano; Jonathan Pérez, Diego Herner, Pedro Franco, Andrés Felipe Álvarez; Juan Diego Nieva, Gustavo Carvajal, Yesus Cabrera, Daniel Buitrago, John Quiñones Saya; y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro









MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces