Duelo para escapar del fondo de la tabla, Envigado recibe a Jaguares

Luego de comenzar con pie derecho su debut como técnico de Envigado, al vencer 1-2 a Alianza Petrolera en condición de visitante, el experimentado Eduardo Lara espera lograr otro triunfo, esta vez frente a Jaguares, actuando de local. En la fecha anterior los envigadeños vencieron a los de Barrancabermeja, gracias a los goles del delantero Wilfrido de la Rosa.

“Los goles de la fecha pasada contra Alianza Petrolera fueron dos oportunidades que me quedaron y que supe aprovechar. Lo importante de mi función como delantero es no desesperarme, tener la cabeza fría, jugar con ganas e intensidad”.



Confesó que tras la llegada del técnico Eduardo Lara el grupo ha ganado más confianza y les ha corregido errores que cada uno de ellos cometían inconscientemente dentro del terreno de juego.



“La juventud lo lleva a uno a correr más de la cuenta, por todas partes, y eso nos desgasta más. El profesor Lara nos ha dicho que es más importante jugar con inteligencia y menos con lo físico”, agregó de la Rosa.



Cabe anotar que con la victoria de la fecha anterior el equipo envigadeño llegó a 10 puntos, que lo ayudaron a ascender al puesto 16 de la tabla.



“Estos muchachos que encontré en Envigado tienen condiciones excelentes, lo único que les he dicho es que aprovechen sus virtudes y que tengan confianza durante todo el partido, lo importante es no aflojar en ningún momento para quedarnos con los tres puntos”, argumentó el técnico Lara.



Dijo también que la nómina de jugadores no tendrá modificaciones. Así entonces estará Wilfrido de la Rosa al frente del ataque con su compañero Iván Angulo.



La boletería para este compromiso tendrá un valor de 33 mil pesos. Sólo estará habilitada la tribuna de occidental.

Posible alineación

Envigado: Santiago Londoño; Camilo Mancilla, Luis Rodríguez, Nicolás Giraldo y Cristian Arrieta; Iván Rojas, Juan Alberto Mosquera, Neyder Moreno y Alexis Zapata; Iván Angulo y Wilfrido De La Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado