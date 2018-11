Envigado recibe a Boyacá Chicó pensando en el descenso del 2019

Jugadores y cuerpo técnico del club anaranjado tienen dentro de sus planes conseguir los seis puntos que aún están en juego, este semestre, en la fase de todos contra todos.

Envigado y Boyacá Chicó están eliminados de cualquier aspiración a conseguir un boleto para la siguiente fase de la Liga II. No obstante, al club antioqueño todavía le sirven los puntos porque, frente al bajo rendimiento de este año, su posición en la tabla del descenso de 2019 arrancaría muy complicada.



“Nuestra mente está en conseguir los seis puntos que nos quedan en disputa este año. Vamos a salir con toda frente a Boyacá Chicó porque no queremos que el año entrante nos toque arrancar de últimos en la tabla del descenso”, anticipó el lateral derecho Cristian Arrieta, quien podrá estar como titular en el partido de este sábado tras haber cumplido una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Arrieta manifestó que a pesar de que el conjunto boyacense esté eliminado, ellos van a querer ganar el partido de este sábado.



“Cualquier equipo, así esté sentenciado en volver a la B, va a querer ganar el compromiso que dispute”, argumentó el lateral. Asimismo, señaló que ven a los de Chicó como equipo que está en igualdad de condiciones, que tiene jugadores que los convierten en un gran contrincante.



“A nuestro rival de este sábado no le salieron las cosas como querían este año en la A, a pesar de que tienen a jugadores importantes y una buena dirección técnica. No contaron con suerte, cometieron algunos errores. Nosotros vamos a enfrentarlos como a un equipo grande, vamos a salir con toda, necesitamos y queremos esos tres puntos que están en juego”, finalizó Cristian.



La única novedad en la nómina titular será entones la de Cristian Arrieta, quien regresa a los once inicialistas luego de cumplir la fecha de sanción. El jugador que va al banco de suplentes será Santiago Ruiz.

Posible alineación

Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Camilo Mancilla, Luis Rodríguez y Nicolás Giraldo; Néyder Moreno, Iván Rojas, Alexis Zapata, Yeison Guzmán; Iván Angulo y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.







