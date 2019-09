Millonarios visita al Unión en busca del liderato de la Liga

Millonarios tiene la posibilidad de llegar al liderato del fútbol colombiano cuando enfrente al Unión Magdalena este miércoles (4 p. m.) en el partido pendiente de la séptima fecha de la Liga, en Santa Marta, una plaza en la que el equipo bogotano empató en su última visita (1-1), comprometiendo su clasificación a la final del campeonato anterior, la que finalmente no pudo concretar. Ahora, llega allí, al estadio Sierra Nevada, para ser el puntero.

Millonarios cabalga a buen ritmo. Tiene 17 puntos y su campaña es buena, más allá de los defectos defensivos que se siguen presentando en el equipo. Pero viene de jugar un partidazo frente al Atlético Nacional, en el propio Atanasio Girardot, con un empate 1-1. En esa presentación, el cuadro embajador demostró toda su capacidad ofensiva, en un partido que pudo haber ganado.



Contra Unión es a otro nivel, es un equipo que lucha por evadir el descenso y que no pasa un buen momento. Sin embargo, no deja de ser un partido complejo. De ganarlo, el cuadro azul asalta el primer lugar, que por ahora ostenta Alianza Petrolera, con 18 puntos. Si Millos empata, también será primero, por goles a favor.



“Ojalá así sea. Recuperamos un punto, queríamos tres. En Santa Marta pensamos que debemos ganar, es una plaza dura, pero vamos con la convicción de que buscamos el triunfo”, dijo Jorge Luis Pinto a Win Sports.

Jorge Luis Pinto, DT de Millonarios Foto: Esneyder Gutiérrez



En Millos, aunque se vive un buen momento, no todo es tranquilidad. Pinto quedó preocupado por la falta de definición que tuvo su equipo en Medellín, a tal punto que en la rueda de prensa posterior al juego dijo que fallaron opciones de gol por egoísmo, de hecho, confesó, sacó del partido a Juan David Pérez justamente por no concretar.

Muchas ausencias



Sin embargo, el conjunto azul de Bogotá tendrá importantes ausencias para este juego, una de ellas, muy importante, es la del volante David Mackalister Silva, quien se pierde el juego por la lesión sufrida en el partido en Medellín. Así mismo estará ausente el defensor central José Moreno, quien sufrió una contusión y tuvo que ser sustituido a los 58 minutos por Luis Payares, quien reapareció después de cuatro meses y lo reemplazaría este miércoles.



Por otro lado, está la baja notable de John Duque, quien fue expulsado el domingo en el juego contra Nacional. El volante podría jugar debido a la reglamentación que indica que si el club del sancionado aporta jugadores a selecciones nacionales, en este caso, un hombre a la sub-23, habilita a su jugador castigado, pero Millonarios prefirió que Duque cumpla su fecha de sanción de una vez para que pueda actuar el sábado en el clásico contra Santa Fe. Por lo tanto, no fue convocado para el partido.



En el ataque también hay problemas, ya que no estará el atacante José Ortiz, quien viajó para unirse a la selección de Costa Rica.



Finalmente, está el asunto del portero Wuilker Faríñez, quien se unió a la selección de Venezuela. El tema del portero ha generado mucha incertidumbre entre los aficionados de Millos porque se sabe que existen ofertas del exterior por él. Sin embargo, Pinto aseguró ayer en diversas declaraciones que el portero no se va. “Se ha hablado de que se va, y no. En el acuerdo hay algunas diferencias que se han estado clarificando. Le dije que fuera a su selección y que vuelva para iniciar bien el proceso, y en eso estamos”, manifestó el entrenador. De esta manera, en el arco se mantendrá Jefferson Martínez, quien también atajará en el clásico.



