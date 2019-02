Tolima y Junior se reencuentran casi un mes después de la Superliga

La última vez que Tolima y Junior se enfrentaron en Ibagué, los barranquilleros les aguaron la fiesta a los hinchas locales. En el último minuto, Luis Carlos Ruiz anotó un gol de chilena para igualar la final de la Superliga y luego, Luis Fernando Suárez obtuvo su primer título como DT del Junior, en desempate desde el punto penalti. Casi un mes después, el duelo se reedita, ahora, en partido aplazado de la primera fecha de la Liga.

Tolima llega con bajas. El DT Alberto Gamero no podrá contar con Julián Quiñones, Daniel Cataño y Luis Nery Caballero por presentar problemas musculares. Y además, también se une a la lista de ausentes Leyvin Balanta, por suspensión.



Con la ausencia de Julián Quiñones, vuelve a la formación titular Sergio Mosquera, quedando reservado para el banco Jhony Mostacilla, aún no recibe la oportunidad de ser convocado el Paraguayo Pablo Mesa en el conjunto pijao.



"Cualquier equipo quisiera tener una nómina como la de Junior, por eso no podemos perder la concentración ante un rival que despliega buen juego y es peligroso, nosotros somos concientes de la necesidad de consolidar un estilo al lado de buenos resultados y que mejor hacerlo ante el actual campeón", afirmó el volante Rafael Carrascal.



Para este juego, se volverá al módulo de 4-3-2-1, buscando fortalecer el trabajo de marca y contrarrestar el poder ofensivo de Junior, en la línea de contención estarán Carlos Robles, Yeison Gordillo y Rafael Carrascal, jugadores que al parecer se van a instalar como la base en este sector para lo que se viene tanto en Liga, como en Libertadores.



Junior viajó un poco después del mediodía de este martes. El entrenador Luis Fernando Suárez en el transcurso de la semana dejó clara su voluntad de hacer por lo menos siete cambios en la formación inicialista, con relación al compromiso disputado ante Rionegro Águilas, el pasado sábado. Pero en esa lista de Suárez no está Michael Rangel, quien sufrió una insólita lesión.



“Lo principal aquí son los entrenamientos. Si uno entrena de la mejor forma siempre está más cerca de jugar bien y hacer diferencia. Eso es muy importante para mantenerse en el equipo, que es lo que todos queremos. Mis compañeros también me respaldan mucho y todos trabajamos pensando en el bien del equipo”, manifestó el volante Enrique Serje, quien tuvo gran desempeño en el juego pasado y se perfila como titular.



“El de Junior es un plantel muy grande y lleno de muy buenos jugadores. No es fácil tener una oportunidad y mucho menos mantenerse. Hay que darlo todo en cada instante de trabajo”, añadió Serje.

Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danobis Banguero; Carlos Robles, Yeison Gordillo, Rafael Carrascal, Luis González, Omar Albornoz; Marco Pérez.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Luis Narváez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Enrique Serje, Víctor Cantillo, Fredy Hinestroza, Matías Fernández, Luis Díaz; Luis Carlos Ruiz.



Wilhelm Garavito

Redactor ADN

Barranquilla



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué