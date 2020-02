Tolima por el primer triunfo del campeonato

Deportes Tolima saldrá este viernes a enfrentar a Envigado con la necesidad de sumar en su segundo partido como local del campeonato, los dirigidos por Hernán Torres registran dos empates en dos juegos disputados (tiene un compromiso aplazado contra Pasto), y el propio entrenador tolimense indicó "Es fundamental empezar a sumar de a tres ya que los rivales se comienzan a ir adelante y a tomar ventaja en la tabla de posiciones".

El equipo Pijao viene motivado por el debut en la fase dos de Copa Libertadores donde alcanzó un triunfo como visitante en Ecuador ante Macará de Ambato, el juego de vuelta será el 11 de febrero en el Manuel Murillo Toro.



Después de retornar a Ibagué se tuvo una jornada leve de entrenamiento y se planteó por parte del técnico Torres realizar variantes en la formación para dar reposo a algunas unidades pensando en el compromiso internacional.



Por ejemplo el lateral derecho Jhonatan Marulanda sería inicialista en reemplazo de Nilson Castrillón, también se podría dar descanso a uno de los zagueros centrales para que llegue a la titular Sergio Mosquera.



Para la zona de volantes se tendrían modificaciones nominales con la llegada de Juan David Ríos y Daniel Cataño ante la salida de Carlos Robles por decisión técnica y de Luis Miranda por lesión, lo de Robles se definirá en el transcurso del día.

El Naranja promete una buena presentación

Tras sufrir su primera derrota del semestre, en la fecha anterior contra Once Caldas, en el Parque Estadio, los jugadores envigadeños esperan recuperar en Ibagué los puntos que perdieron en casa.



Cabe anotar que Envigado tuvo un buen arranque en la Liga, le ganó 1-0 a Boyacá Chicó y empató 1-1 con Santa Fe en El Campín, no obstante, perdió su invicto contra el equipo manizalita en la fecha tres de la Liga Betplay.



“En estos momentos sabemos la importancia de conseguir puntos en las primeras fechas, esto afianza la confianza del grupo. Sabemos los aspectos que debemos mejorar y lo positivo que ha mostrado cada jugador”, expresó Andrés Orozco, asistente técnico de Envigado.



Manifestó también que una de las falencias de Envigado es que no tiene un grupo de jugadores muy grande lo que hace que comiencen a haber fatigas y lesiones, como las de los jugadores Luis Tipton, John Durán y Michael Gómez.



“Hicimos un gran esfuerzo en Bogotá, luego jugamos el martes pasado en nuestra casa y este viernes volvemos a enfrentarnos a un equipo grande. Tenemos un gran grupo de jugadores, la idea es sacar a flote sus fortalezas, independientemente si hay cansancio o no. Nos enfocamos en cómo podemos hacerle daño al rival, estamos con la idea de sacar un buen resultado”, agregó Orozco.



El jugador que no podrá estar en este compromiso será el lateral izquierdo Luis Tipton, quien sufrió una lesión muscular y tendrá que estar en recuperación durante cuatro semanas. La buena noticia para el técnico José Arastey es que podrá contar con el juvenil John Durán.

Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Jhonatan Marulanda, Sergio Mosquera, José Moya, Danobis Banguero; Carlos Robles, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñan, Jaminton Campaz, Daniel Cataño, Francisco Rodríguez.



Envigado: Santiago Londoño; Santiago Jiménez, Francisco Báez, Santiago Noreña y Santiago Ruiz; George Saunders, Jairo Palomino, Yeison Guzmán, Jean Lucas Rivera y Jhoaho Hinestroza; John Durán.

D.T.: José Arastey.





GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado