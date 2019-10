Santa Fe, de tres en tres, sueña con la clasificación

Santa Fe está mentalizado en dar la gran sorpresa en la Liga II-2019, al pasar del último lugar y quedarse con uno de los ocho cupos a los cuadrangulares semifinales.



En su objetivo, el equipo que dirige Hárold Rivera ya acumula cinco triunfos consecutivos, que lo han hecho llegar 17 puntos y lo ilusionan con una heroica clasificación.

Los cinco triunfos cardenales no han sido cualquier cosa: derrotó a Medellín, Millonarios, Once Caldas, Envigado y Jaguares, y sin recibir goles.



Ahora, el equipo cardenal tiene el gran reto de seguir con su racha ganadora, cuando recibe al Bucaramanga, en El Campín desde las 8 de la noche.



De ganar, Santa Fe sería el mejor de la Liga en el ítem de partidos ganados consecutivamente. Alianza Petrolera, que empezó la fecha como líder, completó 5 triunfos entre la 8.ª y 12.ª jornadas, pero Millonarios le cortó la racha.



Así las cosas, el equipo se ilusiona y se motiva para dar el gran golpe del campeonato con una clasificación que hasta hace muy poco parecía improbable.



“Depende de nosotros. No hay que esperar más u otros resultados. Tenemos que demostrar sumando los tres puntos. Lo repito, todos los rivales son difíciles y a Bucaramanga tenemos que vencerlo. Ganando hacemos 20 puntos. Hace unos días hablaba con el profe Gamero (DT del Tolima) y me decía, ‘entonces me va a pasar’, y sí, los pasamos por dos puntos. Hay que sumar de a tres, quedan pocas fechas, sumar la mayor cantidad de puntos, si es con 29 o 30, pues hay que apuntarle a 35”, dijo el DT Hárold Rivera.



Una de las virtudes de este Santa Fe es que logró encajar una nómina tipo, con la que ha dado la pelea. Sin embargo, hoy no podrá contar con el volante Jhon Velásquez, por acumulación de amarillas, así que Rivera evalúa el reemplazo para no dañar la idea de juego que viene mostrando el equipo.



“Estamos mirando, está la posibilidad de que juegue Dylan por un extremo y Sambueza por la mitad, o de pronto Murillo, quizás Roger. No quiero perder la dinámica del equipo, sabemos que hay características diferentes entre Sambueza, John y Roger”, explicó el entrenador.

Bucaramanga, a reaccionar

El equipo leopardo que ha resignado en gran parte su posibilidad de clasificarse dentro del grupo de los ocho, ahora espera sumar para seguir alejándose de la zona del descenso.



Las prácticas de esta semana presentaron novedad y es la contratación del nuevo manager del equipo José Manuel Rodríguez, quien llega para apoyar a la institución leoparda en lo que resta del campeonato y lo que será la confirmación de la nueva nómina de cara a la próxima temporada.



“Llegamos con el objetivo de aportar nuestro profesionalismo a esta institución. Se tiene un proyecto que esperamos comenzar a implementar y buscar que el equipo vuelva a tener el protagonismo en el fútbol colombiano”, expresó el manager leopardo José Manuel Rodríguez.



Ahora bien, en lo que respecta al partido con Independiente Santa Fe, el equipo auriverde realizó la última práctica en donde se hizo énfasis en retornar al orden defensivo, la tenencia de balón y el poder resolutivo en el último cuarto de cancha.



“Buscaremos un equipo que tenga seguridad en fase defensiva, Santa Fe es un rival que ataca con volumen ofensivo y esperamos estar a la altura y conseguir un resultado positivo. Mientras exista posibilidad de clasificar, seguiremos luchando hasta el final y eso vamos a hacer, disputar y ganar la mayor cantidad de puntos que nos quedan”, manifestó el director técnico de Atlético Bucaramanga Sergio Novoa.



La principal novedad en la formación leoparda será la ausencia del volante Elkin Blanco, quien sufrió una fractura de tobillo derecho, que lo mantendrá ausente de las canchas por lo menos tres meses. Otra novedad presenta el frente de ataque, Sergio Romero se golpeó en prácticas y no estará en la formación, de igual forma, Jhon Pérez presenta una inflamación debido a golpe en el pie derecho y será baja en la capital.

Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos: Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Fabián Sambueza, Roger Torres, Maicol Balanta y Jéffeerson Duque.



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Efraín Navarro, Steve Makuka, Jonathan Ávila, Luis Mena, Rafael Robayo, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Sherman Cárdenas, Johan Caballero y Carlos Ibarguen. DT (e): Sergio Novoa.



DEPORTES

Y

JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo Bucaramanga.