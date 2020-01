Medellín: ahora a sumar en su casa, contra Rionegro

Por el orgullo antioqueño: Medellín y Rionegro se ven las caras en el Atanasio

Poderosos y ‘dorados’ medirán fuerzas por segunda vez en el año, ahora por los puntos.

Deportivo Independiente Medellín recibe este martes 28 de enero, a Rionegro Águilas Doradas desde las 6:05 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot. Encuentro válido por la segunda fecha en la Liga I-2020.



Medellín obligado a sumar una victoria que valga el punto en Ibagué Tras igualar en Ibagué, el poderoso se reencuentra con su hinchada luego de dos meses. Al frente está el potente equipo ‘dorado’ con la ilusión de amargarle el momento a Aldo Bobadilla. El conjunto rojo, presentará dos variantes para afrontar su primer clásico antioqueño. Jaime Giraldo y Yesid Díaz estarían en lugar de Guillermo Tegüé y Luis Mena. Sin embargo, el estratega paraguayo pararía el mismo equipo que salió frente al Deportes Tolima, el pasado jueves.



Motivados por el buen resultado obtenido en territorio musical, Adrián Arregui confía en que, con el aliento de su gente, Medellín pueda obtener una victoria que lo catapulte a los primeros lugares de la Liga.



“Estamos contentos de poder estar otra vez con la gente, de compartir un abrazo, ojalá podamos hacerlos felices y conseguir un buen resultado. Estamos comenzando un proceso, nos estamos acomodando y poco a poco estamos agarrando ritmo de juego”, resaltó el volante argentino.



Por su parte, el técnico Bobadilla indicó que “estamos elevando el rendimiento, no es fácil adaptar tan rápido el grupo con jugadores nuevos. Siempre quiero que mi equipo ataque, sufro mucho lo que se defiende, esperemos conseguir más de lo que logramos el año pasado. Debemos estar finos con la pelota, sabemos lo que es el rival, jugamos con ellos en la pretemporada y será importante aprovechar las opciones que generemos”.

Rionegro quiere darle una amarga sorpresa al DIM

Rionegro Águilas visitará a Independiente Medellín, en la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020-1, este martes, a las 6:05 de la tarde, en el estadio Atanasio Girardot.



Los dirigidos por el venezolano Francesco Stifano arrancaron con pie derecho la Liga, tras derrotar 2-0, en condición de local, a Jaguares de Córdoba, con goles de Jader Obrian.



Cabe recordar que las Águilas contrataron 10 caras nuevas para esta temporada, contando con la del técnico Stifano. De los cuales ocho debutaron el viernes anterior, sólo estuvieron cuatro del año pasado en la nómina titular (Jeisson Quiñones, Carlos Ramírez, Aldo Leao Ramírez y Anthony Uribe).



“En el partido contra Jaguares me sentí muy bien, contento con los tres puntos que se lograron, nada como comenzar con el pie derecho, es muy bueno arrancar haciendo las cosas bien. Hice mi labor, que era desgastar a los centrales, aguantar la pelota y estar pendiente del gol. A Independiente Medellín hay que contrarrestarlo en la mitad de la cancha, tenemos buenos jugadores, va a ser un partido durísimo, pero tenemos equipo para dar la pelea“, expresó el delantero Anthony Uribe.



Es importante señalar que las Águilas ya enfrentaron a Independiente Medellín, este año, en la pretemporada, en dos ocasiones, ambos resultados fueron empates 0-0 y 1-1.



“El grupo está contento porque ganamos haciendo un partido inteligente. Es importante comenzar ganando. Este martes nos enfrentamos a un equipo grande, que viene de empatar de visitante, que va a estar acompañado de su gente, sobre una cancha en muy buenas condiciones. Va a ser un partido muy intenso, cada equipo saldrá a ganar, Medellín ataca con mucha gente, hay que contrarrestarlo con orden y sorprenderlo con transiciones rápidas. No podemos regalar nada y estar muy concentrados para sumar puntos”, puntualizó el técnico Stifano.



La nómina titular no será modificada, estarán los mismos jugadores del compromiso anterior. Jader Obrian, autor de los dos goles en la primera fecha, estará en el banco de suplentes para actuar cuando lo considere el técnico Stifano.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Larry Angulo, Andrés Ricaurte; Máicol Balanta, Javier Reina, Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Aldo Bobadilla.



Rionegro Águilas: Carlos Bejarano; Mateo Puerta, Óscar Hernández, Jeisson Quiñones y Carlos Ramírez; Jhonny Mosquera, Mauricio Restrepo, Aldo Ramírez, Frank Feltscher y Andrés Rentería; y Anthony Uribe.

D.T.: Francesco Stifano.



Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

T.V.: WIN Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro