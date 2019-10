Santa Fe no cree en nadie: va por otro paso hacia la clasificación

Santa Fe está embalado, no cree en nadie, resurgió de las cenizas y luego de dejar atrás la cola del campeonato, ahora sueña con la clasificación.



Este domingo, visita a Equidad, en el estadio de techo, y va por su séptima victoria en línea, de lograrla, llegaría a 23 puntos y podría, al fin, estar entre los ocho.

Santa Fe ha ganado confianza y contundencia. El equipo juega con una memoria que sorprende. Nada que ver con ese plantel que deambuló todo el primer torneo del año y en el comienzo de este.



Ahora Santa Fe es una seria amenaza para los demás equipos. Si antes los rivales se aprovechaban de un equipo golpeado y moribundo, ahora le teman a un equipo sólido, equilibrado y voraz.



En el equipo se destaca el nivel de varios jugadores, caso Herrera, caso Sambueza, Castellanos, Andrés Pérez. Incluso Jéfferson Duque, que no marco contra Bucaramanga el pasado jueves pero que es una fiera en el Área, que lucha cada pelota y amenaza.



Y además de todo eso, el equipo no ha recibido goles en los últimos seis partidos. Así que su campaña es sorprendente. Sin embargo, como al principio cedió tanto, ahora no puede dar media ventaja. Si realmente quiere clasificar, debe vencer a Equidad, en Techo.



Para este partido, Santa Fe recuperará a John Velásquez, que después de pagar su fecha de sanción por acumulación de amarillas podrá estar con el equipo.



“Nos recuperaremos, afianzaremos la idea y saldremos a ganar frente a Equidad”, dijo el técnico Hárold Rivera.



Equidad, por su parte, ha sido un equipo irregular, que ha dado muchas ventajas en este torneo y por eso se está quedando en la parte final de la tabla.

Alineación probable

Santa Fe: Leandro Castellanos; carlos Arboleda, Fainer Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera; Daniel Giraldo, Andrés Pérez, Fabián <Sambueza, Jhon Velásquez, Maicol Balanta y Jéfferson Duque. DT Harold Rivera.





