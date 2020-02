Envigado hizo el daño en Bogotá y ahora va por Once Caldas

Envigado quiere volver a sumar en casa, recibe este martes a Once Caldas

El duelo entre antioqueños y caldenses será este martes, a las 6:00 de la tarde, en el Parque Estadio.

Llenos de motivación, luego del empate 1-1 contra Santa Fe, en el estadio El Campín, de Bogotá, el equipo que dirige el español José Arastey confía en hacer una buena presentación este martes, en la tercera fecha de la Liga I, frente a los manizalitas.



Cabe anotar que Envigado comenzó con pie derecho en su estadio, este semestre, al vencer por la mínima diferencia a Boyacá Chicó.



“En Bogotá logré una de las mejores anotaciones de mi vida profesional, sirvió para sumar un punto muy importante en condición de visitante. Contra Once Caldas debemos estar más concentrados en la defensa, no dejarle toda la responsabilidad a nuestro arquero, confiamos también en el papel de los delanteros para quedarnos con los tres puntos”, manifestó el capitán Jairo Palomino, autor del gol de tiro libre con el que Envigado igualó contra Santa Fe en la segunda fecha.



De igual manera el técnico José Arastey aplaudió la labor de sus dirigidos y fue enfático en reconocer algunos aspectos a corregir.



“Siento muy bien al grupo, las expectativas son altas para el partido contra Caldas. Conservamos un invicto este semestre que vamos a hacer respetar”, apuntó el español.



En la nómina titular no habrá modificaciones, respecto a la que actuó en Bogotá frente a los santafereños. La última vez que se enfrentaron naranjas y blancos fue en octubre del año pasado, con un marcador 1-3 a favor de Once Caldas.



El ingreso al Parque estadio tendrá un valor de 40 mil pesos.

Once Caldas buscará su primera victoria en la Liga

El Once Caldas buscará su primer triunfo en la Liga, luego de haber arrancado la misma con un doble empate en su cancha ante Santa Fe y Bucaramanga, contexto que le exige recuperar los puntos cedidos por fuera del estadio Palogrande.



Los caldenses asumen frente a Envigado, el reto de la primera victoria del campeonato, en procura de acercarse a los de la parte alta de la tabla y superar los síntomas tempraneros de ‘empatitis’, que de alguna manera pusieron en alerta a los seguidores del ‘blanco’.



El técnico Hubert Bodhert reconoce su necesidad inmediata y sabe que una derrota en territorio envigadeño, lo pondría en una situación incómoda, incluso, se arrimaría a una crisis, dadas las características del campeonato que permite mínimos márgenes de error.



“Vamos a tener nuestro primer partido de visitante, miraremos los escenarios que se presenten, pero la idea es ir a proponer con un equipo que tenga herramientas y argumentos para buscar los tres puntos”, dijo Bodhert.



Una sola novedad tendrá el caldense, que incluirá en su nómina titular, al volante ofensivo Sebastián Hernández, quien reemplazará a Pablo Rojas o a Kevin Londoño. El paisa habló del rival y del escenario deportivo que lo recibirá.



“Siempre se ha caracterizado por tener el balón, es una cancha amplia, una cancha buena para jugar y ellos en su casa van a querer marcar esa diferencia, tienen jugadores de muy buen pie, jugadores agiles, jugadores talentosos, pero está en nosotros poder tener el balón lo más lejos del arco posible y hacer nuestro juego”, manifestó Hernández.



En el caso de que Rojas sea el titular, asumiría la misma posición de Londoño por el extremo derecho.



“Es nuestra primera salida de Manizales, el fútbol que de pronto muestra Envigado, quizás es muy diferente a los dos últimos rivales que hemos enfrentado, así que esperamos plantear un buen juego”, comentó el capitán Andrés Felipe Correa.



La práctica previa al compromiso se cumplió en la mañana del lunes y después de la misma, se organizó la logística de viaje hacia territorio antioqueño.

Alineaciones probables

Envigado: Santiago Londoño; Francisco Báez, Santiago Noreña, Santiago Jiménez y Luis Tipton; George Saunders, Jairo Palomino, Yeison Guzmán y Jean Lucas Rivera; Jorge Aguirre y John Durán.

D.T.: José Arastey.



Once Caldas: Sergio Román; David Gómez, Junior Julio Bueno, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Sebastián Hernández y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño (Pablo Rojas), Marcelino Carreazo y Roberto Ovelar. D.T.: Hubert Bodhert.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA