Envigado recibe a un Bucaramanga con mucha presión 

Envigado ‘reestrenará’ a Neyder Moreno, este domingo, contra el Bucaramanga

Antioqueños y santandereanos se enfrentarán este domingo, a las 4:05 de la tarde, en el Parque Estadio.

Una semana completó Neyder Moreno en Envigado, luego de que Atlético Nacional llegara a un acuerdo de préstamo para que el volante creativo regresara, por este año, al club que lo vio nacer profesionalmente en el 2017.



A su llegada al naranja el juvenil entrenó con todos los demás y se dio el lujo de cumplir un año más de vida, el pasado 9 de febrero, y llegar así a los 23 años. Confiesa que está feliz por haber regresado a Envigado y por el recibimiento de sus compañeros.



“Para nadie es un secreto que no estaba teniendo la continuidad que quisiera en Atlético Nacional, disputé siete partidos el año pasado, en tres de ellos estuve como titular, esto me venía afectando en la confianza propia y en el ritmo de competencia”, manifestó Neyder a su llegada a Envigado.



Señaló que tiene muchos deseos de volver a vestirse de naranja este domingo frente al Bucaramanga, dijo que eso depende del técnico español José Arastey, pero confiesa que ha dado más de lo que puede en los entrenamientos para ser tenido en cuenta.

El técnico Arastey, por su parte, se mostró muy contento cuando se enteró que Neyder regresaba a Envigado.



“Las palabras del técnico me hicieron sentir bien y con las ganas de demostrarle que con mi forma de jugar le puedo aportar mucho al equipo. El profesor me dio total libertad de moverme y de ser creativo”, concluyó Moreno, quien en un futuro a mediano plazo se ve regresando a Atlético Nacional con un nivel más fuerte y mucho más maduro.



En cuanto a las novedades hay algunos jugadores que continúan con molestias físicas, son ellos el lateral Luis Tipton y el delantero Michael Gómez.



Neyder Moreno jugará en lugar de Jhoaho Rivelino, mientras que John Durán lo hará por Wilmar Jordan. El otro cambio, por disposición del técnico Arastey, será la presencia de Carlos Terán en vez de Santiago Jiménez.



El resto de la nómina será igual a la que cayó 0-3 con Deportes Tolima, en la fecha anterior.



El valor de la boletería para este duelo será de 40 mil pesos. La tribuna occidental será la única que estará habilitada.

Bucaramanga, con mucha presión de victoria

Atlético Bucaramanga visita a Envigado por la fecha 5 de la liga I – 2020. El equipo leopardo que se encuentra en crisis de resultados, pues hasta el momento ha sumado tan solo dos unidades de 12 puntos disputados, espera comenzar una nueva historia y lograr sumar.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana evidenciaron que el profesor José Manuel Rodríguez buscará implementar algunas novedades en la formación que afrontará el compromiso frente a Envigado.



“Tenemos un reto y es hacer una buena presentación en condición de visitante, el partido con Envigado hay que plantearlo desde la tenencia de balón y las transiciones rápidas en fase ofensiva. No será tarea fácil, pero intentaremos ganar”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga José Manuel Rodríguez.



Otra de las novedades será la ausencia del volante creativo Jhon Pérez, quien continúa recuperándose de su lesión muscular, en este orden de ideas, se planteará un partido buscando poblar la zona media del campo de juego para tener mayor volumen ofensivo.



“Hemos trabajado con el mayor profesionalismo para lograr obtener un resultado importante para nosotros. De local hemos perdido algunos puntos y hay que salir a recuperarlos, la idea es jugar bien y poder sumar”, manifestó el defensa central Steve Makuka.



Así pues, Atlético Bucaramanga que es último del campeonato, buscará ganar, de lo contrario, al parecer el director técnico José Manuel Rodríguez tendría los días contados en el cuadro leopardo.

Alineaciones probables

Envigado: Santiago Londoño; Francisco Báez, Santiago Noreña, Santiago Ruíz y Carlos Terán; George Saunders, Jairo Palomino, Iván Rojas y Neyder Moreno; Yeison Guzmán y Wilmar Jordán. D.T.: José Arastey.



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Jair Palacios, Steve Makuka, Gustavo Chará, German Gutiérrez, Nicolás Roa, Henry Rojas, Roger Torres, Brayan Castrillón, Johan Caballero y Diego Herazo. Director Técnico: José Manuel Rodríguez.





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Bucaramanga.