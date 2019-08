Santa Fe, a levantar cabeza, de visita contra Tolima

Santa Fe visita este domingo -7:45 p.m.- a Deportes Tolima en Ibagué, con la necesidad de ganar su primer partido en la Liga II-2019, levantar su juego y empezar a salir de la mala situación deportiva que vive. Desafío para Patricio Camps, pues el técnico argentino genera dudas y su continuidad está en veremos, por el cambio dirigencial en el club bogotano.

El cardenal suma un punto en tres partidos ligueros y no ha marcado gol. El equipo bogotano cambió de presidente esta semana: se fue Juan Andrés Carreño y llegó Eduardo Méndez, y este último le dio un corto margen de error a Camps, pues el expreso tiene que empezar a marchar.



Eso sí, lo que pase en la cúpula directiva nada tiene que ver con lo deportivo. Los jugadores saben que tiene que enmendar los errores y corregir el rumbo.



Santa Fe no contará con Alejandro Arbeláez, expulsado, y no tendrá un lateral izquierdo natural para reemplazarlo.



En Ibagué deben ser tres puntos, aunque uno no se mal botín. Importante empezar a anotar, pues es algo que tiene intranquila a la afición.

Tolima, sin su goleador

Para el juego más llamativo de la fecha 4 de la Liga entre Deportes Tolima y Santa Fe, en la lista de convocados por el plantel Pijao no estará el goleador histórico del equipo, Marco Pérez, desde el jueves se viene hablando de la posible salida del jugador ante ofertas del exterior, en México, la MLS o territorio árabe podría estar el futuro del chocoano, que al parecer tiene las horas contadas con el Vinotinto y Oro.



Sin embargo, como es habitual en estos casos el hermetismo es el común denominador, a lo de Marco Pérez, se suma un interés desde Estados Unidos y Francia por el arquero Álvaro Montero, el portero guajiro si está en la convocatoria Pijao.

Tolima llega con la necesidad de ganar como local, no lo hace desde el 2 de junio por la fecha 5 de los cuadrangulares del primer semestre cuando derrotó a Atlético Nacional por marcador de 2 – 1, aunque viene de sumar los tres puntos en su visita a las Águilas de Rionegro, salir victorioso de su casa es una asignatura que ha cumplido a medias en este 2019 el elenco tolimense.



Otra ausencia que tendrá el equipo dirigido por Alberto Gamero es la del defensor Sergio Mosquera por lesión, pero el entrenador vuelve a contar con Julián Quiñones, Omar Albornoz, al igual que Jamintòn Campaz y el venezolano Bernaldo Manzano estos últimos viajaron a Rionegro pero estuvieron en la tribuna la fecha anterior.

El lugar de Sergio Mosquera lo ocuparía José Moya que ha venido recibiendo la confianza del técnico, Nilson Castrillòn será el lateral derecho, por el costado izquierdo estará Danobis Banguero.



“Tenemos bien referenciados los movimientos y variantes que nos puede presentar Santa Fe, por pasajes de partido juegan con doble cinco y trabajan con base a juego directo, no tocan mucho para buscar la portería rival, nosotros seguimos buscando afianzar una nómina y ser constantes en el funcionamiento táctico, eso sí tenemos que ser contundentes para marcar diferencia y ganar en casa” expresó el técnico Alberto Gamero.



En la zona de volantes se tendría el esquema de dos hombres en marca y tres en función creativa, permitiendo que desde el arranque vayan hombres como Juan Pablo Nieto y David Manzano que poco a poco van engranando en lo que se quiere establecer para el mediocampo Pijao.

Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, José Moya, Danobis Banguero; Carlos Robles, Larry Vásquez, Juan Pablo Nieto, David Centeno, Alex Castro; Diego Valdés.

DT: Alberto Gamero.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Nicolás Hernández, Alejandro Moralez; Juan Daniel Roa, Carlos Giraldo, Luis Caicedo, , Jhon Velásquez; Jhon Duque y Federico Anselmo.

D.T.: Patricio Camps.



Redacción FUTBOLRED



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué