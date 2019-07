Santa Fe se estrena en casa y necesita despegar ya en la Liga

Santa Fe encara hoy su primer reto jugando como local en la presente temporada. Recibe en el estadio El Campín al Alianza Petrolera, en partido de la tercera jornada. Los cardenales aún no ganan en el campeonato, así que su estreno ante su afición es un aliciente para despegar y comenzar a encontrar la senda ganadora.

Dos partidos ha disputado Santa Fe en la Liga y no pudo ganar: empató contra Pasto y perdió contra Cúcuta. El equipo aún no muestra su mejor cara, ha tenido dificultades. Se trata de un plantel que se está acoplando a la idea del nuevo entrenador, el argentino Patricio Camps, que, y que, además, sufrió en la fecha anterior la baja del venezolano Luis Manuel Seijas, por una lesión de ligamento cruzado. Para colmo, el pasado miércoles perdió en su visita a Nacional en la Copa Colombia, en el juego de ida de octavos de final. Y como si fuera poco, el club tendrá que afrontar la transición del cambio presidencial, con la salida de Andrés Carreño y el regreso de Eduardo Méndez, que se dará en la asamblea de este 1.° de agosto.



En medio de tantas circunstancias, lo que necesita Santa Fe, y lo que espera la hinchada, es que hoy sea el despegar que les permita ilusionarse con hacer una temporada mejor que la del semestre pasado. “Siempre debemos mejorar: lo primero es hacer daño. En dos partidos no hemos marcado, necesitamos abrir el arco, que lleguen los goles por montones para que nos ayuden y podamos sumar de a tres, que es la consigna”, dijo el portero Leandro Castellanos.



Santa Fe no solo perdió a Seijas, además tiene entre algodones al volante Fabián Sambueza, circunstancias que también merman el rendimiento que quiere encontrar el entrenador. Tras el partido de Copa, el DT Patricio Camps habló de “la cantidad de lesiones que nos persiguen”, pues “complica las cosas”. Además, aceptó que falta “mejorar muchas cosas. Nos faltó generar fútbol”, dijo.



Sin embargo, el DT no se apresura. Sabe que la temporada hasta ahora empieza y que hoy puede ser el momento del despegue para el equipo. “Para nosotros recién empieza el semestre. Hay que seguir trabajando, somos un equipo en construcción y mejoraremos día a día”, dijo, pero, además, afirmó que aún espera refuerzos. “Somos un plantel corto, lo he dicho, y necesitamos incorporar”.



Los cardenales tuvieron un mal primer semestre, cuando solo ganaron uno de sus 22 partidos de la Liga. Hoy, bajo el mando técnico de Camps –quien también se estrena ante la afición–, es la oportunidad para mostrar otra cara y llenar de ilusiones a los hinchas, que no quieren perder la paciencia tan rápido y que vienen de golpe en golpe.

Alianza, otro urgido

Alianza Petrolera visita a Santa Fe con la imperiosa necesidad de lograr sumar en la tabla del descenso. La tercera fecha de la liga II – 2019, comienza a ejercer cierta ansiedad sobre el onceno petrolero que está sumido en el último lugar de la tabla del promedio del descenso.



Las sesiones de entrenamiento que contaron con todo el grupo a disposición del cuerpo técnico, pues hasta el momento no se encuentra ningún jugador lesionado, según el cuerpo médico, apuesta a tener solidez defensiva y tenencia de balón en la altura capitalina.



“Será un partido complicado y eso lo sabemos nosotros de la responsabilidad que tenemos con el equipo. Tenemos la posibilidad de enfrentar un buen rival, soltar el peso que tenemos e ir a recuperar los puntos perdidos en casa”, afirmó el jugador petrolero Cleider Alzate.



Alianza Petrolera está sin margen de error y en dos jornadas no conoce aún la victoria en la liga II – 2019, hecho que preocupa en la plantilla aurinegra.



“Si al principio de este año estábamos preocupados ahora más, esperamos hacer las cosas bien en Bogotá, no hemos tenido fortuna para hacer el gol y esperamos jugar bien, tener el balón, sabernos regular y por qué no obtener los tres puntos”, manifestó el volante aurinegro Juan David Ríos.



Alguna variante en su módulo táctico experimentó el profesor Torres, en procura de buscar un equipo más dinámico en la altura, que tenga el balón y que pueda en el contragolpe encontrar una estrategia para obtener un buen resultado.



“Es un partido definitivo y de alta exigencia, es un buen rival que motiva, yo creo que este tipo de partidos y finales que se está jugando Alianza, tiene que motivarlo a buscar salir de ese incomodo lugar y motivarlos. Hemos hablado con los muchachos para manifestarles que hay que asimilar el estrés y la presión con la cual estamos jugando, retomar la confianza y poder obtener un resultado positivo”, afirmó el director técnico de Alianza Petrolera Cesar Torres.

Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fáiner Torrijano, Nicolás Gil, Federico Arbeláez; Daniel Giraldo, Andrés Pérez; Juan Pedroza, John Velásquez, Maicol Balanta, Jéfferson Duque. DT: Patricio Camps.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz, Juan David Ríos, Freddy Flórez, Luciano Guaycochea, Cleider Alzate, Jhon Vásquez y Cesar Arias. Director Técnico: Cesar Torres.



Deportes y

JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Barrancabermeja.