Patriotas sueña con su primera victoria en la Liga, contra Cali

Luego de la disputa de las dos primeras fechas, una en condición de local y otra de visitante en las que se liquidaron con un empate y una derrota, Patriotas vuelve al gramado de La Independencia para recibir al Deportivo Cali, en compromiso previsto para hoy, a las 8:05 p.m.

Tras sumar un punto de seis posibles, la escuadra boyacense aún no muestra la hechura de un equipo sólido y efectivo en todas sus líneas que le permita pelear algo más que alejarse de la compleja tabla del descenso.



Precisamente, en esa labor de ensamblaje y de cohesión en todos los sectores se encuentra comprometido el cuerpo técnico del conjunto Muisca.



Y no es para menos, ya que el torneo avanza demasiado rápido y todavía la nómina aún no está plenamente ajustada con el fin de tener la plantilla ideal que ofrezca garantías y poder ser protagonista a lo largo del campeonato.



La derrota en el juego clásico ante su rival de patio ya es historia y por eso el equipo del altiplano espera con lo mejor de sus jugadores llevar a cabo un buen compromiso ante un rival de más peso y considerado como histórico en el rentado nacional.



En esas variantes que plantea el timonel Gómez, se espera que el santandereano Daniel Mantilla -quien tuvo algunos chispazos de buen fútbol en los pocos minutos ante Cúcuta-, sea parte de la plantilla que salte al gramado.

Cali visita a Patriotas en busca del liderato de la Liga

Deportivo Cali ha tenido un buen comienzo de temporada y aspira este martes (8:05 p.m.) derrotar a Patriotas en Tunja para consolidarse como líder al término de la fraccionada tercera fecha de la Liga BetPlay I-2020.



La posibilidad de llegar a 7 puntos para alcanzar a América y Junior en la punta tiene entusiasmados a los dirigidos por Alfredo Arias, que saben perfectamente que sumar de a tres es fundamental para tener un buen colchón antes del inicio de la Copa Suramericana.



Cali empató 0-0 en su reciente salida ante el Junior en Palmaseca, pero no se puede desconocer que hizo más por quedarse con la victoria y que en esta nueva era empieza a mostrar cosas interesantes en estrategia y forma de juego.



En el plantel de 16 jugadores que viajó a la capital boyacense sobresale el atacante sanandresano Ángelo Rodríguez, quien podría tener su debut con el conjunto verdiblanco, mientras que Carlos Lizarazo se desplazó, pero es duda por una recaída de su lesión muscular.



Otra posibilidad es que Harold Gómez esté como lateral derecho en vez de Juan Camilo Angulo y Jhojan Valencia en la mitad junto a Andrés Colorado, el volante de mayor regularidad en lo que va del campeonato. Juan Daniel Roa, por su parte, quedó por fuera de la delegación porque aún no ha cumplido su sanción de tres fechas.



Deiber Caicedo ha sido uno de los canteranos que recibió el visto bueno desde 2018 y desde en ese momento se hizo a la titularidad. “Eso me lo da el trabajo diario, obviamente quiero consolidarme en ese puesto, el profesor me está dando la confianza y hay que seguir trabajando. Las instrucciones son tratar de cerrarme un poco para así tener más posibilidades por la mitad, juntarme con Palavecino y que aproveche mi habilidad al máximo, en favor del equipo”.



Sobre la campaña actual, el extremo afirmó que “en estos partidos iniciales el grupo en general se ha sentido bien, el ‘profe’ está planeando una idea que la hemos recibido de la mejor manera. La diferencia con el anterior técnico, ‘Pusi’, es que ahora tenemos más posesión, antes éramos más verticales, pero hemos tratado de cambiar en eso, tener más la pelota y no correr tanto detrás de ella”.



En cuanto al juego de este martes expresó: “Sabemos que Tunja por el clima es una plaza muy difícil, pero el ‘profe’ está plasmando una idea que se ya ha se ha visto, esa posesión nos va a servir mucho allá porque la cancha es muy ancha, hay que tratar de aprovechar los espacios que ellos nos den para sacar un marcador favorable”.



De otro lado, sobre la opción de que Harold Preciado vuelva a vestir la camiseta verdiblanca, está casi descartado por decisión del club chino Shenzhen, ya que la Liga de ese país se reiniciará en marzo.

Alineaciones probables

Patriotas: Álvaro Villete; Santiago Roa, Martín Payares, Darwin Carrero, Federico Arbeláez; Maicol Medina, Exequiel Benavides, Daniel Mantilla, Carlos Rivas; Rodin Quiñonez y David Castañeda.



Cali: David González, Harold Gómez (Juan Camilo Angulo), Hernán Menosse, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Jhojan Valencia (Carlos Lizarazo), Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez (Jesús Arrieta).

D.T.: Alfredo Carlos Arias.



Estadio: La Independencia.

Hora: 8:05 p.m.

Transmite: WIN Sports +





Ulises Ortega Acuña

Tunja

Especial El Tiempo

@odiseonoticias



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces