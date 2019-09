Con Faríñez de vuelta, Millos busca retomar la senda victoriosa 

Jorge Luis Pinto no había sufrido dos derrotas consecutivas en esta era con Millonarios, por eso no quiere que esa mala racha se amplíe, sino que su equipo, que tiene 17 puntos, vuelva por el camino de la victoria para mantenerse entre los ocho primeros y acercarse lo más pronto a la cifra que da la clasificación a los cuadrangulares.



Este domingo, el cuadro azul recibirá al Pasto, a partir de las 5 p.m., en el estadio El Campín, por la fecha 11 de la Liga II-2019. El Pasto está a tres puntos del cuadro azul y aunque no ha ganado fuera de casa en este semestre, espera llevarse al menos un empate.

Las novedades de Millonarios comienzan en el arco, ya que el técnico Jorge Luis Pinto confirmó que el portero venezolano Wuilker Faríñez regresará al once inicialista, luego de dos partidos sin ser convocado. Farínez, quien viene de jugar con su selección, solo ha atajado en dos partidos con el cuadro azul en este semestre: contra el Huila (1-1) como visitante y contra La Equidad (3-2).



El técnico también anunció que esperará hasta última hora a David Macalister Silva, quien se recuperó de una lesión muscular. También regresarán a la titular la pareja de mediocampistas Felipe Jaramillo y César Carrillo, mientras que John Duque cumplirá su segunda fecha de suspensión.



También regresará a la titular el goleador José Guillermo Ortiz, luego de su participación con la selección de Costa Rica, en la fecha Fifa.



“Es un equipo recio, duro. Dios quiera, con el debido respeto, que no vengan a parar el partido. Son un buen equipo, los respeto, hicieron una gran campaña el semestre pasado, pero que haya espectáculo”, dijo Pinto sobre Pasto.

A sumar en Bogotá

El conjunto nariñense llega motivado por el triunfo ante el Once Caldas en Ipiales, el haber clasificado a las semifinales de la Copa y ahora será Millonarios los rivales de turno, esperando superar al cuadro embajador, elenco que ha perdido dos partidos de manera consecutiva y los pastusos, vienen en alza por estar entre los mejores.



Alexis García el estratega del Deportivo Pasto luego de la clasificación para las semifinales de la Copa, terminó enojado por el accionar de sus pupilos y en buen momento logró los goles necesarios en Ipiales para superar el mal momento vivido en la noche del jueves en el estadio Hernán Ramírez.



Ahora, el técnico García ha indicado, que el próximo objetivo será el partido contra Los Millonarios, esperando superar los momentos vividos contra Caldas, donde no se pudo anotar, estimando que en Bogotá tendrá la oportunidad de mejorar y ver el equipo de sus sueños, recuperando el nivel de varios jugadores.



Camilo Ayala el capitán pastuso ha manifestado que: “estamos muy contentos, nos preparamos, entrenamos, para los retos que tenemos y nuestra obligación principal será la de estar a la altura de la Institución. Lo hacemos con alegría, con la seguridad de que todo nos saldrá bien”



De acuerdo al estudio individual y cuando ha terminado la mitad de la Liga II, el rendimiento de los jugadores se considera óptimo para Camilo Ayala, Daniel Hernández y Andrey Estupiñán, quienes aportan a la alegría de los aficionados, directivos y prensa deportiva de Nariño.



La ausencia obligada de Gersson Perea, por la acumulación de cinco tarjetas amarillas y en su reemplazo podría estar Eder Castañeda, quien ya volvió a jugar y lo hizo bien en el partido contra el Deportivo Pereira.

Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Román, Luis Payares, Deivy Balanta, Felipe Banguero; César Carrillo, Felipe Jaramillo, Hansel Zapata, David Silva, Juan David Pérez; José Ortiz.

D.T. Jorge Luis Pinto



Pasto: Carlos Bejarano, Fabián Viáfara, Eder Castañeda, Carlos Henao, Henry Rojas, Nicolás Roa, Camilo Ayala, Daniel Hernández, Ray Vanegas, Andrey Estupiñán y Carlos Daniel Hidalgo.

D.T. Alexis García



Hora: 5 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

Árbitro: Biskmarks Santiago (Atlántico)

TV: Canal RCN



REDACCIÓN FUTBOLRED