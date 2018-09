Leones vs. Chicó, duelo de los dos equipos que le huyen al descenso 

Un duelo de necesitados será el que va a dar apertura a la octava jornada de la Liga Águila II-2018. Leones y Boyacá Chicó requieren de una victoria para salir del fondo de la tabla del descenso.

El compromiso entre antioqueños y boyacenses será este martes a las 4:00 de la tarde en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Leones, que cortó una racha de diez fechas sin ganar, llega a este compromiso luego de vencer 2-3 a Atlético Huila, en condición de visitante.



Los locales estarán bajo el mando del técnico encargado Mauricio Martínez, quien tomó las riendas provisionales del equipo y no sabe qué es una derrota, pues de nueve puntos disputados ha logrado siete. Empató 1-1 contra Envigado, por Liga, derrotó 2-0 a América de Cali, por Copa, y la victoria sobre el equipo de Neiva, en la fecha anterior, por Liga.



El técnico en propiedad, Luis Amaranto Perea, que fue presentado al público este lunes, no estará en el banquillo de Leones hasta el próximo fin de semana, cuando esté dirigiendo en el partido contra Independiente Medellín.



No obstante, antes de su presentación a los medios de comunicación, realizó su primer entrenamiento. Lo hizo con tanta euforia y emoción que cuando le tocó hablar en la rueda de prensa estaba disfónico.



“Quedé mal de la voz con el primer entrenamiento, pero terminé muy contento. Sé que asumí esta responsabilidad en un momento complicado del equipo, pero lo cierto es que daré la vida, si es necesario, para lograr el objetivo de salvar la categoría del equipo en la A. Tengo mucha Fe que se puede conseguir, agradezco a los directivos que hayan confiado en mí para esta gran labor”, expresó Amaranto con cierta disfonía. Señaló que espera que el equipo siga en la misma dinámica contra Boyacá Chicó, es decir, siga cosechando puntos, así como lo ha venido haciendo en los últimos tres partidos después de que el técnico Juan Carlos Álvarez dejó la institución.



“Algunos pensaran que dejé de jugar y ya soy entrenador. Sin embargo, yo soy de los que digo que no es suficiente haber jugado. Por eso, después de mi retiro en el 2015 estuve seis meses en Barcelona, también en la Federación Española de Fútbol y recibí de la Uefa la máxima titulación que da esa entidad a los entrenadores. Además, estuve cuatro años al frente del equipo sub 18 de Atlético de Madrid. Todo esto me da una gran confianza para hacer algo bueno en Leones. No voy a partir desde cero, hay un previo conocimiento”, argumentó Perea.



La boletería para este encuentro tendrá un valor de 11 mil pesos. Sólo estará habilitada la tribuna occidental.



Chico también llega muy necesitado a este duelo, con la amenaza latente del descenso. Además, el equipo acaba de perder como local contra Equidad.



"En esta posición en la que nos encontramos todos los partidos son duros. Este es directo por el tema del descenso, Va a se abierto por las exigencias de ambos. Y va a ser de intensidad", dijo el asistente técnico de Chicó, Belmer Aguilar, a Win Sports.

Alineaciones probables

Leones: Arled Cadavid; David Montoya, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre y Diego Sánchez; Daniel Mantilla, Sebastián Gómez, Felipe Jaramillo y Roger Lemus; Jhon Sánchez y Wílmar Jordán. DT: Mauricio Martínez (E).



Chicó: Rogeiro Caicedo; John González, Carlos Romaña, Óscar Balanta, Jaime Ayala, Nelino Tapia; Felipe Ponce, Jossymar Gómez), Dennis Mena, Juan Barrera y Diego Valdés. DT: John Gómez.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Itagüí