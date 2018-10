Tolima, por otro paso hacia la clasificación anticipada en la Liga

Por tres puntos que lo mantengan en la punta de la tabla y lo dejen con pie y medio en la fase de play offs, Deportes Tolima viajó a Barranquilla para encarar el juego ante Junior, la gran ausencia en la nómina del campeón es el arquero Álvaro Montero Queta se encuentra con la selección Colombia en la gira por Estados Unidos.

El lugar de Montero lo ocupará el chocoano Wiliam Cuesta, que debutará en la Liga en una placa importante y ante un rival de gran cartel como es el equipo"tiburón", Cuesta ha formado parte del proceso con la categoría sub 20 del Vinotinto y Oro compitiendo en el campeonato nacional de clubes.



Sobre el tan esperado debut, Wiliam Cuesta indicó "estaba anhelando este momento, trabajando duro y aprendiendo de los compañeros que he tenido, a Luis Delgado, Joel Silva y ahora a Álvaro Montero, cada uno con un estilo que me ha servido para pulir cosas, es una bonita oportunidad el jugar ante Junior en su casa, espero sacar el arco en cero y aportar mi granito de arena para traernos el triunfo".



Se preveía que el técnico Alberto Gamero iba a realizar la variante obligada por la acumulación de tarjetas amarillas de Nilson Castrillón y pondría a Juan Guillermo Arboleda, sin embargo se dará continuidad a la presencia de Castrillón utilizando el beneficio que da la convocatoria de Álvaro Montero a la Selección Colombia.



En la zona de volantes se daría la posibilidad a Luis Paz para que vaya desde el arranque del juego, en lugar de Rafael Robayo que está en la nómina viajera pero por la sumatoria de minutos ya evidencia fatiga.



En creación nuevamente aparecen como eje en el armado los Venezolanos Luis González y Yohandry Orozco, para el banco se reserva al antioqueño Daniel Cataño que se convierte en una buena alternativa en la tarea de generación de ideas.



Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Deivy Balanta, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; James Sánchez, Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Jarlan Barrera y Luis Díaz; Teófilo Gutiérrez.



Deportes Tolima: Wiliam Cuesta; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Luis Payares, Omar Albornoz; Luis Paz, Rafael Carrascal, Carlos Robles, Luis González, Yohandry Orozco; Marco Pérez.



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO