Millos, por la reaccionar inmediata, visita al Cúcuta

Hasta ahora se juega la segunda fecha de la Liga, pero para Millonarios este partido de de visita contra el Cúcuta (6:05 p. m.) es de vital importancia, luego de perder en la primera jornada contra Pasto, en Bogotá.

Millos vivió una pesadilla el domingo. No solo perdió su primer juego oficial con Alberto Gamero como DT, sino que dejó muchas inquietudes por sus fallas defensivas, desatándose la primera polémica del DT, quien para este partido decidió no convocar al lateral Felipe Banguero, gran señalado en la derrota y quien fue sustituido al minuto 39.



“Tomo determinaciones y cuando las tomo son respetables”, dijo Gamero antes del viaje a Cúcuta. Además, confirmó que el reemplazo de Banguero será Ómar Bertel. Mientras tanto, se especula con que el lateral de la polémica podría salir del plantel, versión no confirmada por el DT.



Pero la otra responsabilidad del equipo está en el ataque, ya que en el juego contra Pasto los atacantes desperdiciaron varias oportunidades de gol. Esa es otra tarea pendiente que tiene que mejorar el equipo, ya que necesita empezar a sumar de a tres puntos.

Cúcuta Deportivo espera hacer respetar su casa

Después de 22 días por fuera de tierras cucuteñas, tras cumplir toda su pretemporada en Bogotá y posteriormente el juego en Tunja ante Patriotas, regresó el Cúcuta Deportivo a la frontera, los dirigidos por 'el viejo' Patiño, ajustan detalles tácticos para recibir a Millonarios, juego que se cumplirá en el estadio General Santander, este jueves a partir de las 6:05 de la tarde.



Con respecto al compromiso ante Patriotas, los cucuteños se enfocan en mejorar en el juego colectivo y en el volumen ofensivo, además buscan estar corto entre líneas para no brindar espacios a Millonarios, rival que tiene como sus principales virtudes, la velocidad en la transición de defensa al ataque y la amplitud, por intermedio de su tridente ofensivo conformado por Hansel Zapata, Ayron Del Valle y José Ortiz.



“Millonarios sabemos el equipo que es, el cuerpo técnico que tienen, para este partido tendremos algunos cambios, sabemos que es un equipo grande, que bien heridos y nosotros tenemos un plus de mostrarnos ante nuestra hinchada, trataremos de tener una buena expresión futbolística y mejorar en el frente de ataque”, dijo Jairo el ‘Viejo’ Patiño.



El entrenador Jairo Patiño, debutará en el banquillo motilón, en la primera fecha no pudo dirigir y le tocó ver el juego desde la tribuna, debido a una sanción acumulada desde el torneo anterior. Por otra parte, el volante Jean Pineda, ex Real Cartagena, podría debutar luego de estar ausente en el debut por sanción.





El experimentado lateral derecho Gilberto 'Alcatraz' García, sería otra de las novedades, con el jugador, los fronterizos buscarán mayor presencia ofensiva y profundidad a través de la apertura de juego. Así mismo, el delantero Agustín Vuletich, comandará nuevamente la ofensiva cucuteña.



“Será un lindo estreno en el campeonato como local, con nuestra afición, si bien Millonarios es un equipo de los denominados grandes, nosotros nos enfocamos en nuestro juego, debemos ser ordenamos como lo hicimos ante Patriotas y en la parte ofensiva, tener mayor volumen de juego y ser contundentes, mi objetivo como delantero es marcar goles con esta camiseta,”, afirmó Agustín Vuletich.

Alineaciones probables

Cúcuta: Juan Camilo Chaverra, Gilberto García, Hanyer Mosquera, Cristián Valencia, Diego Sánchez, Juan Carlos Caicedo, Cristián Mina, Jean Pineda, Johan Arenas, Ronaldo Ariza y Agustín Vuletich. DT: Jairo Patiño.



Millonarios: Wuilker Faríñez; Elvis Perlaza, Juan Vargas, Bréiner Paz, Ómar Bertel: Jhon Duque, Juan Pereira, David Silva, Hansel Zapata, Ayron del Valle; José Ortiz. DT: Alberto Gamero.





Manuel García

Para EL TIEMPO

Cúcuta



DEPORTES