Bucaramanga, segundo reto para el Nacional de Autuori

Atlético Bucaramanga debutará en condición de local enfrentando al onceno Atlético Nacional por la segunda fecha de la liga I – 2019. El estadio departamental Alfonso López será testigo, de un partido en el cual los leopardos tendrán que mostrar su mejor versión para lograr los tres puntos.

Las sesiones de entrenamiento realizadas en lo que se ha denominado una semana corta, sirvió para corregir algunos errores cometidos en la primera jornada en la derrota frente a Deportivo Cali, pero el grupo de jugadores ha dejado atrás ese primer encuentro, sabe que solo resta pasar la página y seguir adelante con un compromiso muy grande como es una victoria frente al equipo verdolaga.



“Estamos ajustando algunos aspectos que hasta ahora el grupo de jugadores está acoplando a su pensamiento futbolístico. Tratamos de ser un equipo con tenencia de balón y transiciones rápidas entre defensa y ataque para tener mayor volumen ofensivo en el frente de ataque. Nacional es un equipo fuerte, con jugadores de buen pie y que saben jugar este tipo de partidos, habrá que estar muy atentos y jugar bien para conseguir un resultado positivo”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Flabio Torres.



Ahora bien, al parecer la nómina titular tendría un par de variantes con respecto al grupo de jugadores que inició jugando en la ciudad de Cali, por disposición técnica se revisarán posibles alternativas, entre las cuales la más importante sería el ingreso de Jhon Pérez a la nómina titular para darle mayor tenencia y volumen ofensivo al equipo, frente a un rival que se defiende y ataca bien con el balón.



“Siempre estamos listos y preparados para el momento en que el profesor disponga que debo actuar. Nacional es un equipo de los grandes y llamado a ser campeón, pero nosotros tenemos que jugar muy bien y hacer respetar nuestra casa, con una victoria, que sería un bonito regalo para toda la afición que siempre nos acompaña”, afirmó el volante santandereano Jhon Pérez.



Así pues, el conjunto leopardo que no contaría por lesión con el delantero Roque Caballero, tendrá la obligación de lograr los tres puntos de local, para comenzar a escalar posiciones en la tabla de la clasificación, especialmente cuando enfrenta rivales directos en la lucha por estar dentro de los ocho mejores como lo es Atlético Nacional.

El verde quiere su primera alegría

El equipo verdolaga mostró un estilo de juego interesante, pero le falta ser contundente para recoger los resultados que su afición espera. El regreso de Helibelton Palacios y la primera convocatoria de Hernán Barcos y Pablo Ceppelini, son las novedades principales en los dirigidos por Paulo Autuori.



Tanto el uruguayo como el argentino, destacaron el nivel de juego que Nacional presentó contra Once Caldas, aunque también mostraron como un desafío que el equipo adquiera contundencia de acuerdo al volumen de ataque.



“El partido contra Once Caldas es muy bueno, no se concretó, pero se llegó, estamos de menos a más. Es cuestión de tiempo que se den los resultados. Estamos listos para viajar, si juego o no, lo decidirá el cuerpo técnico. Tenemos un partido muy difícil contra Bucaramanga con la necesidad de sumar en la Liga”, remarcó Barcos.

Además, “llego bien físicamente, estoy trabajando a la par de los compañeros. Me hace un poco de falta el ritmo futbolístico, pero con el pasar de los partidos los debo ir tomando. Estoy con muchas ganas, al igual que la gente en ganar cosas importantes”.



Por su parte, Ceppelini busca ser el enlace y socio de los delanteros verdolagas, “el equipo está haciendo un buen trabajo, se ha plasmado en la cancha lo que hemos entrenado. Con un mayor ritmo e ideas, iremos consiguiendo mejores resultados. Lo importante es que estamos generando llegadas”, remarcó.



Según lo que dijo el técnico Autuori y ante la necesidad de goles, Barcos pica en punta para ser titular en la noche santandererana. “Vamos a ajustar unos temas, especialmente en la definición. Estamos en el camino. A mí me encanta ir de menos a más, no fuegos artificiales que brillan poco y se apagan. El fútbol es generoso, permite en que un equipo que haga poco gane. Mientras se pueda plantear un buen fútbol, la probabilidad de victoria sea más grande. Estamos trabajando para toda una temporada”, resaltó el brasileño.



Vladimir Hernández cumple su segunda fecha de sanción, de las dos que tenía del semestre anterior y no fue convocado para este partido. Por su parte, Helibelton Palacios volvería en el lugar de Gilberto García, como lateral derecho.



Uno de los que regresa al Alfonso López es Brayan Rovira, quien fue figura con el Bucaramanga y ahora está en Nacional, club que lo formó y con el que debutó en primera división. “Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, tenemos que ser inteligentes y fuertes para conseguir la victoria. El escenario se presta para un buen espectáculo”, comentó el volante nacido en Valledupar.

Alineaciones probables

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Camilo Mancilla, Jonathan Ávila, Marvin Vallecilla, Alejandro Bernal, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Sergio Romero. Director Técnico: Flabio Torres.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Juan Pablo Ramírez; Yerson Candelo, Steven Lucumí, Hernán Barcos. D.T.: Paulo Autuori



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Bucaramanga.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín