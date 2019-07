Millos, ante su primer reto fuera de casa 

Millonarios enfrentará al Atlético Bucaramanga como visitante este sábado, a partir de las 5:00 p.m., en el estadio Alfonso López, en juego correspondiente a la tercera jornada de la Liga II-2019. El conjunto albiazul, dirigido por Jorge Luis Pinto, tendrá su primer encuentro como visitante en este semestre, en el que espera comenzar a ‘cuadrar caja’ al recuperar los puntos que dejó escapar con la derrota frente a Envigado en la primera jornada.

En Bucaramanga, los entrenamientos de la semana fueron marcados por la ausencia de algunos jugadores, debido a golpes y resentimientos musculares, entre ellos, Sherman Cárdenas y Elkin Blanco, de la misma forma, se puso en práctica diversos módulos tácticos en donde se busca solidez defensiva y mayor volumen ofensivo.



“Vamos a jugar un partido importante con Millonarios donde debemos ganar y sumar los tres puntos que estamos buscando, hemos creado algunas opciones, pero no las hemos podido convertir. De local somos más fuertes y tenemos que no solo depender de un jugador para marcar el gol, sino que todos somos responsables de anotar, sea quien sea que haga el gol, aquí gana es Bucaramanga y no un jugador”, afirmó el volante santandereano Sherman Cárdenas.



Ahora bien, ante la falta de gol transcurridas dos jornadas del campeonato, Atlético Bucaramanga sigue en la búsqueda de un centro delantero, después de la negativa del jugador hondureño Roger Rojas, se buscan dos alternativas, en carpeta un jugador argentino y un chileno, se espera que lo más pronto se contarte el jugador.



“Tenemos que estar concentrados en el partido con Millonarios y jugar de la mejor forma para alcanzar la victoria que necesitamos para volver a los primeros lugares de la tabla. Millonarios es un buen rival, pero de local hay que hacer lo nuestro y es ganar”, expresó el jugador leopardo Jhon Pérez.



Así pues, el conjunto leopardo que adolece de gol, lannza un mensaje de urgencia sobre la contratación de un delantero, por el momento ha manifestado el director técnico de Atlético Bucaramanga Hernán Torres que si no llega un delantero más estaría en la necesidad de llamar al delantero Roque Caballero que se encuentra en la ciudad, con contrato vigente y hasta el momento no realiza entrenamientos con el club.



“Se agotan las posibilidades en la búsqueda de un delantero, si los cosas no se dan hay que implementar un trabajo específico y mirar a Roque Caballero como posibilidad. Por el momento, hay que pensar en Millonarios, ser ordenados, efectivos y sumar tres puntos en casa”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga Hernán Torres.



Se espera que el compromiso con Millonarios sirva para revalidar la buena actuación que se tuvo en la fecha anterior donde se recató un punto en Medellín frente a Nacional y se logre una victoria frente a un duro rival.



Novedades azules



Millonarios todavía no cuenta con su portero titular, el venezolano Wuilker Faríñez, quien sigue en recuperación tras un problema muscular y el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo, por lo que como titular en el arco seguirá Jefferson Martínez.



Santiago Montoya tampoco será convocado al no alcanzar su completa recuperación tras la lesión de rodilla que sufrió en uno de los amistosos disputado en Estados Unidos.



La principal novedad en la convocatoria del conjunto azul será la primera convocatoria para el defensor central Deivy Balanta, quien podría tener sus primeros minutos con el equipo bogotano.



“Hemos visto al Bucaramanga. Tienen buena circulación en la mitad de la cancha pero descuidos en las bandas. Creo que eso es lo que más vamos a explotar... Tenemos que estar más sólidos en la zona defensiva y en la zona medular. Que no nos ataquen tanto. Ese fue el éxito del semestre pasado”, dijo Felipe Jaramillo



“A veces nos apresuramos pero es debido al rival que siempre está presionando. Las pocas opciones que hemos creado es porque el equipo se está acoplando”, dijo Fabián González Lasso



Posible formación:



Atlético Bucaramanga:Cristian Vargas, Harold Gómez, Anderson Angulo, Camilo Mancilla, Cesar Quintero, Alejandro Bernal, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas, Jorge Aguirre y Carlos Ibarguen.

Director Técnico: Hernán Torres.



Millonarios: Jefferson Martínez; Andrés Felipe Román, Deivy Balanta, Alex Rambal, Felipe Banguero; Felipe Jaramillo, John Duque, Hansel Zapata, David Silva, Juan David Pérez; Fabián González.

D.T.: Jorge Luis Pinto



Por JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Bucaramanga