Sanguinetti tiene una prueba de fuego en Santa Fe, contra Alianza

Las últimas semanas han sido tensas para el técnico de Independiente Santa Fe, Guillermo Sanguinetti, quien tuvo un arranque de año traumático por dos resultados adversos, un empate en casa contra Pasto y una derrota contra el Cúcuta, también en El Campín. Este martes el cuadro cardenal disputa su tercer partido oficial de la temporada de visita contra Alianza Petrolera (8 p. m.). Necesita empezar a ganar.

Tras la caída contra Cúcuta, en la fecha 2 de la Liga, Santa Fe tuvo un momento de tensión. En el estadio El Campín los aficionados presentes pidieron a gritos la salida del entrenador. El equipo no jugó bien y dejó una mala cara como local. Al siguiente día, en el entrenamiento, los jugadores referentes del equipo le manifestaron al técnico su total respaldo, así lo confirmó el presidente del club, Andrés Carreño.



Posteriormente el DT se reunió con la junta directiva para analizar la situación y el inicio de temporada. No se tomaron decisiones. Se analizó que el campeonato hasta ahora arranca y que hay tiempo y formas de corregir. Esa autoreflexión y ese respaldo tendrá que salir a relucir esta noche en la cancha, porque Santa Fe no puede seguir cediendo terreno. El entrenador uruguayo, que en su primer semestre con el equipo no clasificó a torneos internacionales y no ganó la estrella, necesita un urgente respiro en esta nueva etapa, tomar un aire, y para eso tiene que ganar.



“Nosotros, jugadores, dirigentes, estamos preocupados porque no obtuvimos os resultados en estas primeras fechas. Esto recién comienza. Estamos convencidos del trabajo y de que los jugadores entienden el mensaje y que vamos a salir adelante con triunfos”, dijo Sanguinetti en declaraciones al canal Fox Sports.



En el torneo de pretemporada, Santa Fe mostró una mejor cara que en sus primeros juegos oficiales. Así que a eso le apuesta el entrenador, a recuperar ese juego.

“Tenemos que volver a ser el equipo que fuimos en el torneo de preparación (perdió la final contra Millonarios) para lograr los resultados que queremos”, agregó el entrenador.



Santa Fe, que viene de jugar en Ecuador un partido amistoso en La Noche Blanca contra Liga de Quito (2-2), el pasado sábado, afrontará el juego de hoy con su nómina principal, aunque aún no cuenta con el delantero Brayan Perea, su última incorporación, y tampoco tiene habilitado a Juan Daniel Roa, quien debe pagar una fecha de suspensión.

Alianza también está urgido

El onceno aurinegro urge de una victoria en condición de local, pues sus rivales por el descenso como Cúcuta, Unión Magdalena, Envigado y Pasto, han tomado una leve ventaja. Ahora bien, con cuatro días de trabajo intenso en el puerto petrolero de Colombia, el equipo aurinegro tuvo tiempo suficiente para recuperar jugadores y centró su trabajo en la seguridad defensiva, la tenencia de balón y el poder resolutivo en el último cuarto de cancha.



“Tenemos que seguir con paso firme, el fútbol nos brinda una nueva oportunidad para sumar y continuar alejándonos del tema descenso. Ahora, Santa Fe es un rival que siempre propone y tiene jugadores muy buenos y competitivos. Buscaremos dejar nuestro arco en cero y poder definir por parte de nuestros delanteros”, expresó el portero guatemalteco Ricardo Jerez.



De otra parte, el dictamen médico de Alianza petrolera indicó que el delantero extremo Estefano Arango ya se encuentra recuperado de la lesión que lo apartó en el inicio de la temporada y entrena con el equipo, sumándose como alternativa en la plantilla aurinegra.



“Importante haber sumado en la ciudad de Rionegro y en condición de visitante. El partido con Santa Fe es muy importante para nosotros pues sabemos que debemos marcar diferencia y seguir sumando en la tabla del descenso. Tenemos que estar unidos para que los resultados lleguen y hacer el mejor esfuerzo y trabajo profesional en busca de mejorar y ganar”, afirmó el volante santandereano Fredy Flórez.



Asi pues, Alianza petrolera deberá sumar los tres puntos en condición de local, para lograr abandonar la última casilla en la tabla del descenso, objetivo que no debe perder de vista a lo largo del campeonato.

Alineaciones probables

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz, Juan David Ríos, Fredy Flórez, Yéiner Orozco, Ronaldo Ariza, Jhon Vásquez y Cesar Arias. DT: Cesar Torres.



Santa Fe: Geovanni Banguera; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Carlos Henao, Nicolás Gil; Andrés Pérez, Juan Pedroza, Luis Seijas, Johan Arango, Fabio Burbano; Carmelo Valencia. DT: Guillermo Sanguinetti.



DEPORTES Y

JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Barrancabermeja.