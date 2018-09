Millos, a mantener su racha de visitante, ahora contra Alianza

Alianza petrolera recibe a Millonarios por la octava fecha de la liga II – 2018. El onceno aurinegro tendrá un nuevo reto, tres días después de haber igualado con América de Cali a dos tantos, mientras que el equipo embajador busca seguir en su buena racha de visitante, ya que de local no le rinde.

Las sesiones de entrenamiento de Alianza permitieron observar un equipo que pretende con transiciones rápidas entre defensa y ataque sorprender a su rival y desgastarlo en la alta temperatura y elevada humedad del puerto petrolero.



“Tenemos la necesidad de ganar nuestro partido en condición de local. No podemos ceder más puntos y por eso intentaremos frente a Millonarios la victoria y por ende los tres puntos que necesitamos para avanzar en la tabla de posiciones”, expresó el volante barranqueño Roger Torres.



Ahora bien, el onceno aurinegro tendrá dentro de las novedades principales la ausencia del portero Ricardo Jerez, quien ya se encuentra recuperado de su lesión ocular, pero fue llamado por la selección de Guatemala para serie de partidos amistosos de la selección centroamericana. En este orden de ideas, nuevamente Pier Grazziani tendrá la continuidad en la portería aurinegra.



“Trabajamos en cada entrenamiento de la mejor manera para estar a punto y poder sacar el arco en cero que es el objetivo. Millonarios tiene jugadores desequilibrantes en el frente de ataque, por eso, debemos estar concentrados y ganar el partido que es nuestro objetivo”, expresó el guardameta Pier Grazziani.



Así pues, la “máquina amarilla”, tendrá que conseguir una victoria y no seguir cediendo puntos en condición de local, ya que posee un objetivo claro en la liga y es la clasificación dentro de los ocho mejores.

Milllos, a recuperarse por fuera

Después del empate 1-1 frente a Rionegro Águilas, en su cuarto partido seguido sin ganar como local, Millonarios saldrá a recuperar esos puntos en Barrancabermeja, frente a Alianza Petrolera. Los azules son novenos, con 10 puntos.



El equipo embajador acaba de sufrir un amargo empate contra Rionegro, en un partido en el que el cuadro azul mostró muchas dificultades para tener la pelota. Ese es uno de los aspectos que quiere corregir el técnico Miguel Ángel Russo. El otro tiene que ver con el rendimiento, ya que, como dice Russo, no están todos los jugadores al mismo nivel.



"Tenemos la idea, es levantar el nivel, saber que tenemos competencia y vamos a precisar de todos. Hay que levantar los niveles, hay jugadores que pueden dar más. Hablaremos de eso, pero no tenemos ni tiempo, porque el martes ya hay que jugar", dijo el entrenador el pasado sábado.



Si en casa no puede ganar, la campaña de visitante de Millonarios lo mantiene a salvo. Le empató a nacional, le ganó al América y además venció a Patriotas.



"Así como de visitante somos maduros, de local somos ingenuos. Nos falta encontrar el partido y para eso necesitamos encontrar la pelota. Y los rendimientos no son parejos. Y eso que miramos los minutos de cada uno para no cargarlos”, agregó el entrenador embajador.



Millos tendrá como ausencia la del portero Wuilker Faríñez, quien viajó para unirse a la selección venezolana, para los amistosos de la fecha Fifa. En su reemplazo estaría el portero Ramiro Sánchez.

Alineaciones probables

Alianza Petrolera: Pier Grazziani, Yorman Hurtado, David Valencia, Luciano Ospina, Leonardo Saldaña, Harrison Henao, Juan David Ríos, Roger Torres, Alex Castro, Maicol Balanta y Cesar Arias. DT: Juan Cruz Real.



Millonarios: Ramiro Sánchez; Felipe Román; Andrés cadavid, Matías de los Santos, Felipe Banguero; Jhon DUque, César Carrillo, Ayron del Valle, Christian Marrugo, Elícer Quiñones y Gabriel Hauche.



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo Barrancabermeja.



DEPORTES