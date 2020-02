Cúcuta, contra las cuerdas, recibe al temible Pasto

Semana de incertidumbre ha tenido el Cúcuta Deportivo para preparar el juego de este domingo ante Deportivo Pasto, a partir de las 8:15 de la noche, en el estadio General Santander.

El técnico Jairo Patiño recibió su última oportunidad para intentar cambiar el rumbo, si no logra conseguir que sus dirigidos sumen de a tres ante los volcánicos, las directivas rojinegras buscarían un nuevo entrenador.



“En ningún momento se ha pasado por mi cabeza, desistir de una linda oportunidad como es ser entrenador de este club, en todos los equipos, siempre hay momentos críticos, a nosotros nos tocó en el arranque y estamos trabajando para superar este obstáculo”, dijo Jairo Patiño.



A pesar de contar entre sus filas con hombres de experiencia y con importante recorrido como los son, Diego Peralta, Gilberto ‘Alcatraz´ García, Hernán Darío Burbano, Andrés ‘Manga’ Escobar y Agustín Vuletich; el cuerpo técnico aún no ha logrado conseguir el óptimo rendimiento de sus dirigidos.



“Varios de estos jugadores no están en su presente ideal como todos queremos, pero seguramente en el día a día van a ir creciendo. Sabemos lo que significa el partido ante Pasto, es una final ante un gran rival y no nos sirve ningún resultado diferente al triunfo”, aseguró “El viejo” Patiño.



Cúcuta Deportivo, fue uno de los equipos que más tarde inició su pretemporada, además comenzaron de manera incompleta, mientras algunos jugadores se iban sumando, otros quienes venían del proceso anterior, se marcharon. El tiempo de trabajo no ha sido el indicado, para poder afianzar el estilo de juego.



En el equipo rojinegro no se evidencia una propuesta futbolística clara, al parecer el mensaje entregado por el cuerpo técnico, no es bien asimilado por sus dirigidos, a esto se le suma, las constantes improvisaciones en la conformación de la nómina titular, se han utilizado jugadores en posiciones, en las cuales no están acostumbrados a jugar.

Así mismo, la plantilla es consciente, que el fútbol es un estado de ánimo, por lo tanto, para recuperar la confianza, deberán lograr su primera victoria del año ante el onceno nariñense.



“Creo que cada uno tiene que hacer su autocritica individual, si bien nos estamos esforzando, no nos está alcanzando, entonces todos tenemos que elevar el nivel, en lo futbolístico, físico y en lo mental.”, enfatizó Agustín Vuletich.



En los trabajos previos al compromiso, el estratega rojinegro, dejó ver algunas variantes que tendría en su formación titular, el volante Yeison Carabalí, podría reemplazar a Cristián Mina, mientras que en el frente de ataque, Agustín Vuletich, iría al banco por Andrés Ramiro Escobar.



El equipo de la frontera, es penúltimo en la tabla de posiciones, suma 2 puntos de 12 posibles, producto de dos empates y el mismo número de derrotas, su producción ofensiva es baja, apenas han marcados dos goles y en defensa han recibido seis anotaciones.

Pasto, a seguir en racha

Este domingo en la noche, el estadio General Santander, el Deportivo Pasto quiere repetirle la dosis al Cúcuta Deportivo, a quien lo ha derrotado en varias oportunidades en su feudo, para mantenerse en la cima de la tabla.



La derrota sufrida por la mínima diferencia sufrida en Concepción, al enfrentarse al onceno chileno Huachipato, no ha sido motivo para bajar la guardia y al contrario se sienten con la confianza de revertir el marcador en el estadio Libertad y seguir adelante en la Liga 2020.



En el momento sigue la intención por la pronta recuperación de Jeisson Medina y Camilo Ayala, quienes, por prescripción médica, no pudieron hacer parte del equipo en la gira por el sur del continente. Medina podría tener una para de tres semanas y Ayala para la próxima semana estaría capitaneando al cuadro pastuso. Por 20 días queda incapacitado Carlos Daniel Hidalgo por una leve lesión meniscal, con posibilidad de una cirugía y Kevin Rendón tiene molestias en el aductor izquierdo, quien es tratado con analgésicos.



Diego Corredor, el estratega pastuso, ha manifestado su complacencia por el momento que vive el grupo de jugadores, quienes se encuentran comprometidos para llegar bien lejos en la Liga y avanzar en la suramericana.



“En Cúcuta trataremos de dar todo en la cancha, por el momento se ha cumplido el objetivo de dar huella como entrenador, al tener conceptos claros en lo defensivo y ataque. Trabajamos las 24 horas en pro del Deportivo Pasto, en compañía de los demás integrantes del cuerpo técnico, esperando seguir recibiendo el respaldo de los aficionados en cada una de las presentaciones en calidad de local y el apoyo moral en la distancia, para hacer un equipo grande en Colombia”.

Alineaciones probables

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra, Gilberto García, Diego Peralta, Cristián Valencia, Tomás Maya, Jean Pineda, Yeison Carabalí, Andrés Ramiro Escobar, Matías Rodríguez, Hernán Burbano y Michel Ramos.



Deportivo Pasto: Luis Delgado, Juan Arboleda, Jeisson Malagón, Francisco Rodríguez, Danilo Arboleda, Leonardo Aponte, César Quintero, Crístian Alvarez, John Pajoy, Ray Vanegas y Feiver Mercado. Director Técnico Diego Corredor.





Manuel García Duarte

Para EL TIEMPO

Cúcuta



Ramiro Rosero

Para EL TIEMPO

Pasto​