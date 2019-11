Cúcuta y Junior, los perdedores del grupo A, obligados a ganar

Una novedad en la defensa y dos más en la zona medular, serían las variantes que implementaría el Cúcuta Deportivo en su nómina para recibir al Junior de Barranquilla por la segunda fecha de los cuadrangulares. La presencia de Luís Miranda en Selección Colombia Sub 23, será la principal ausencia para la escuadra dirigida por Guillermo Sanguinetti.



Los de la frontera saben que no pueden resbalar tras la derrota en Medellín y que ganar es una necesidad, pensando en seguir en la pelea por llegar a la final o a zona de clasificación a Copa Suramericana.

“Será un partido muy importante donde esperamos entregarlo todo para conseguir la victoria. Es fundamental hacer un buen juego y lograr los tres puntos que necesitamos en la tabla. El grupo está fuerte, mentalizado y con la mejor disposición de brindarle una alegría a toda la hinchada. Hay que estar concentrados y sin dejar detalles sueltos porque sabemos de las condiciones individuales y colectivas del rival”, comentó Carmelo Valencia, delantero del Cúcuta Deportivo.



El regreso de Mauricio Duarte como lateral izquierdo y la reaparición de Jhon Hernández en la línea de volantes serán dos de las novedades en comparación al equipo que perdió en el Atanasio Girardot. La tercera cara nueva sería la de Ever Valencia en la generación de fútbol ofensivo, ocupando la posición dejada por Miranda tras su convocatoria al equipo nacional.



“Esperamos un partido intenso, donde nosotros como locales debemos salir a poner condiciones, manejar la pelota y plantear nuestro juego de manera inteligente. Sabemos que no se puede cometer ninguna clase de error y menos frente a un rival con la jerarquía de Junior, por eso esperamos tener una buena noche, contar con precisión en cada línea y adelante estar contundentes para anotar las opciones que se generen”, puntualizó Mauricio Duarte, lateral izquierdo del conjunto nortesantandereano.

Junior, obligado a ganar

Con la seguridad de no tener mañana Junior saldrá hoy a la cancha del estadio General Santander para enfrentar como visitante al Cúcuta Deportivo. La pelota deberá rodar a las 7:00 p. m. y se espera un partido lleno de emociones, teniendo en cuenta que ambos equipos perdieron en la primera fecha del Grupo A, cuyo líder jugará la final de la Liga Águila. Como árbitro estará el bogotano Andrés Rojas y el juego se verá por el canal RCN.



“Reconocemos que no hicimos un buen partido, que no estuvimos cien por ciento concentrados y nos cobraron. Pero somos un equipo maduro, grande, que sabe lo que quiere y que está obligado a retomar el camino. Lo vamos a hacer bien, de eso no tengo dudas”, manifestó el delantero y referente juniorista Teófilo Gutiérrez, en rueda de prensa concedida esta semana.



Fiel a su estilo, Teo volvió a generar controversia con una frase, haciendo alusión a una opinión emitida por Iván René Valnciano en el canal Fox Spots. “Es lo que piensa él (Valenciano) y hay que respetarlo. Ahora es periodista, pero antes fue jugador. Que diga las cosas con respeto, tomamos las críticas con humildad. Pero no necesitamos que nadie nos diga las cosas. Esas críticas ayudan, a mí por lo menos me inflan. No nos podemos desenfocar. Al final los que damos las vueltas olímpicas somos nosotros, los demás son de palo”, sentenció.



Valenciano en su comentario hizo referencia al mal partido de Junior frente al Tolima el domingo anterior, en el que cayó 3-1 como local. Ante este hecho el máximo goleador de la historia juniorista manifestó que los jugadores no estaban “concentrados” y que no ganarían “ni un punto” en los cuadrangulares.



“Por un partido no me va a cambiar lo que pienso de mí, de mis compañeros y del Junior. Sabemos lo que hemos conseguido y dónde hemos puesto al equipo. Ya acá no necesitamos mil años en la institución para ganar títulos seguidos. Pero bueno, ahora todos hablan de Junior, es fácil, antes nadie lo hacía. Nosotros estamos tranquilos, con los pies en la tierra y con la fe intacta de que podemos hacer una linda serie y podemos llegar a la final”, concluyó Gutiérez, quien ha ganado con el conjunto ‘tiburón’ dos estrellas y una Copa Águila.



Otro que se pronunció frente a las críticas de Valenciano fue el entrenador Julio Comesaña, quien con tranquilidad aseguró comprender la opnión del histórico delantero. “Habla con el corazón”, afirmó y seguidamente agregó: “no le voy a perder el cariño”.



Las variantes



Un cuadro viral alejó de la concentración juniorista al lateral izquierdo Gabriel Fuentes y por decisión técnica salió Yohandri Orozco, de flojo rendimiento en el partido anterior. El viaje del equipo comenzó ayer a las 5:20 p. m., cuando salió hacia Bogotá, donde hizo escala para arribar a Cúcuta a las 9:30 p. m.



El enfrentamiento más reciente entre Junior y Cúcuta fue en Barranquilla por la fecha 20 del Torneo Clausura, el cual terminó igualado sin goles. El semestre anterior midieron fuerzas en la capital nortesantandereana, donde ganaron los locales 2-1.

Alineaciones probables

Cúcuta: Juan Camilo Chaverra; James Castro, David Achucarro, Javier López, Mauricio Duarte; Harrinson Mancilla, Jhon Hernández, Matías Pérez, Ever Valencia; Andrés Sarmiento, Carmelo Valencia.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Germán Mera, David Murillo; Luis Narváez, Víctor Cantillo, Sebastián Hernández, Daniel Moreno; Luis González, Teófilo Gutiérrez.





Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta





REDACCIÓN ADN

Barranquilla