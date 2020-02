Ajedrezados y matecañas en ‘clásico por el descenso’

El partido entre Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, que abre la ronda de tres compromisos de este sábado 22 de febrero y que corresponden a la sexta fecha del Torneo Apertura, adquirió una importancia especial y desde ya se considera como el ‘clásico’ del descenso.

En el compromiso, que fue programado a las 3:15 de la tarde en el estadio de La Independencia, se enfrentan los dos oncenos que el año pasado lograron ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.



Después de salir derrotado en su visita a Millonarios, en la presente semana el conjunto ajedrezado tuvo a su favor, por fin, unos días más para adelantar una labor de recuperación física, que estuvo acompañada de fuertes sesiones de entrenamiento en la sede deportiva Isabelita de Pimentel.



La plantilla a cuadros, cumplida la quinta fecha, presenta un escaso rendimiento del 20 por ciento. Eso significa que solo ha conseguido una victoria y ha perdido los demás enfrentamientos, sin siquiera poder acariciar el empate.



De esas derrotas, tres han sido de visitante y una de local, situación que lo muestra en la casilla 17 con 3 puntos, pero con un grave déficit en la tabla del descenso en el que es colista con 80 unidades.

Pereira buscará su segundo triunfo consecutivo en la Liga

El calendario de la Liga, puso en el camino del Deportivo Pereira, a Jaguares y a Boyacá Chicó, sus rivales directos en el descenso. Ya venció el martes por la mínima diferencia al primero y espera revalidar ese triunfo con una nueva conquista, este sábado, cuando visite al ‘ajedrezado’, en el estadio La Independencia.



Los ‘matecañas’ recomponen su camino, después de un flojo arranque en su nueva etapa en la A, incluso, sueñan con acercarse a la parte alta de la tabla, contexto que de dárseles los ayudará en su principal objetivo de mejorar el promedio, para empezar a tomarle distancia al fantasma de la B.



Se observa la mejora futbolística con el trascurrir de los partidos, evidencia del trabajo realizado por el técnico Néstor Craviotto y sus jugadores, quienes se muestran tranquilos, gracias a la evolución del proceso, no obstante, tienen claro que deben alcanzar más resultados positivos, si aspiran a defender la permanencia en la máxima categoría.



“Sabemos del compromiso que tenemos este año, del partido que nos vamos a ir a jugar, para nosotros es una final más, sabemos lo importante que es alcanzar allá los tres puntos y la tranquilidad que nos daría”, dijo el central Danny Cano.



La principal ausencia sería la del atacante Jairo Molina, quien está golpeado y si bien su lesión no reviste gravedad, puede existir la baja, en cuyo caso estaría en la titular Diego Álvarez.



“La experiencia juega un papel importante en estos momentos, en estos compromisos, sabemos pues que sacando una buena diferencia en Tunja va a ser importante, nos va a llenar de mucha más confianza para lo que viene, no va a ser fácil, porque Chicó siempre nos va querer ganar a nosotros como el año pasado”, recordó Álvarez.

El pereirano elabora su ofensiva por las laterales con centros al corazón del área, aunque también hace daño con su fútbol interior, en el cual empiezan a sobresalir las sociedades de Mateo Cano y las individuales de Delio Ángel Ramírez, el último, la figura ante el monteriano.



“He luchado mucho por esto y pues pienso que se están dando las cosas de la mejor manera y estoy agradecido con el club y con los profesores, estoy muy feliz por lo que me está pasando”, manifestó Ramírez.



En las últimas horas se conoció que por algunas molestias físicas debió extrañarse de la concentración a Ronaldo Tavera, situación que le abriría un espacio a Mauricio Casierra, que pasaría a la lateral izquierda y ubicaría a Alejandro Artunduaga, en el medio campo. No se descarta la posible llegada de Jorge Mario Murillo, lo que cambiaría el módulo táctico, pues se vería sacrificado Cano, quien ha registrado dificultades en la altura.

Alineaciones probables

Boyacá Chicó: Pablo Mina; Jordy Monroy, Camilo Pérez, Jonathan Muñoz, Jarol Martínez; Juan Camilo Vela, Frank Lozano, John González; Nelino Tapia, Luis Páez y Darío Castro.



Deportivo Pereira: Harlen Castillo; Francisco Córdoba, Danny Cano Yoiver González y Mauricio Casierra; Jairo Molina (Diego Álvarez), Alejandro Artunduaga, Jhonny Vásquez y Delio Ramírez; Mateo Cano (Jorge Mario Murillo); Wilfrido de la Rosa. D.T.: Néstor Craviotto.



Ulises Ortega Acuña

Tunja

Especial El Tiempo

@odiseonoticias



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA