Once Caldas, en busca de su clasificación, visita al recuperado Huila

Después de ceder en casa una gran cantidad de puntos que hoy lo tienen por fuera de la fiesta de los ocho que escogerá el campeón de mitad de año, el cuadro opita solo piensa en sumar los nueve puntos en que aún restan por disputarse y para ello tendrá este domingo una dura prueba frente al Caldas de Manizales que llega también motivado tras la goleada al deportivo Cali.

Claro que para muchos las cuentas arrancaron en la fecha 17 con la victoria frente a Bucaramanga en el Alfonso López; es decir que finalmente el objetivo es sumar 12 puntos.



Una sola duda tiene el técnico “chonto “ Herrera y tiene que ver con la posible inclusión en el equipo titular del volante vallecaucano Michael Ordoñez que ya se encuentra habilitado después de pagar dos fechas de suspensión. Claro que para otros lo normal es que el estratega antioqueño le dé continuidad al equipo que viene de golear al Bucaramanga.



Luego de ganar a domicilio en la capital santandereana después de un año sin saborear las mieles de la victoria, el grupo de jugadores llega con un alto grado de motivación para enfrentar el compromiso.



“Nos hemos trazado un objetivo y esperamos cumplirlo para mejorar en la tabla de posiciones pero fundamentalmente para alejarnos en la tabla del descenso. Haber sumado de visitante, nos ha permitido ganar mucho en confianza y veo al equipo mucho más suelto y con mayor seguridad a la hora de filtrar una pelota o de legar a campo rival. Espero que esa motivación se vea reflejada con una victoria este domingo frente a Caldas” Indicó Kevin Agudelo quien anotó uno de los mejores goles de la jornada 17.



Por su parte el técnico Luis Fernando Herrera reconoció que no será un partido fácil.

“Caldas es un equipo que viene en un gran momento, que llega motivado después de ganar con argumentos en su casa al Cali, pero nosotros somos los locales, estamos con nuestra gente y como tal debemos hacer respetar la localia. Espero que sea un gran partido para los amantes del fútbol y que al final podamos darle una nueva alegría a nuestras familias, directivos y aficionados” Recalcó el técnico antioqueño.

Once Caldas buscará su clasificación contra Huila

El Once Caldas alcanzó un milagro en sus recientes encuentros, después de ganarle 1-0, el sábado santo, en la última jugada a La Equidad y el miércoles 24 de abril demolió al Cali, luego de golearlo 4-0, en el compromiso adelantado de la fecha 19 de la Liga, resultados que lo dejaron cerca de la clasificación.



Este domingo, los de Manizales esperan seguir por la senda del triunfo contra Atlético Huila, equipo al que esperan darle un golpe de autoridad que los deje tranquilos e instalados dentro uno de los cuadrangulares que abre la posibilidad de pelear por el primer título del 2.019.



El caldense tenía serios problemas al momento de dar la puntada final, sin embargo, parece haber superado esta dificultad, aunque su rendimiento deportivo durante el semestre muestra intermitencia, causante de algunos de los dolores de cabeza del técnico Hubert Bodhert.



“Yo le decía a los muchachos, si el partido con Cali era el de la clasificación, pues ya no es, ahora es contra Huila, ese es el partido y tenemos que ir a buscarlo siendo estratégicos, siendo muy inteligentes, es un partido que no se va a parecer al del Cali, porque son rivales que tienen una característica y una condición diferente y esperemos nosotros saber sortear esa situación y tomar una muy buena decisión en el juego”, dijo Bodhert.



Una variante obligada tendrá el entrenador, quien pondrá en la titular a Jean Carlos Blanco por David Gómez, este último golpeado y lesionado frente a los vallecaucanos.



“Cuando se viene de menos a más es muy importante porque se llega a una recta final que es donde los equipos deben de estar en su mejor momento, yo creo que eso es lo que hemos venido haciendo y esperemos de que sigamos así”, comentó Blanco.



El cafetero, que registra 28 puntos en la tabla de posiciones hizo su práctica previa al duelo, en la mañana del viernes y programó su desplazamiento hacia Neiva para el sábado con salida aérea de Manizales y con conexión desde Bogotá.

Alineaciones probables

Huila: Aldair Quintana; Elacio Córdoba, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Diego Sánchez;

Michael Ordoñez; Bayron Garcés, Jorge Aguirre, Kevin Agudelo, Hernán Hechalar; Wilmar Jordan.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Sebastián Guzmán y Harlin Suárez; Darío Rodríguez, Juan Pablo Nieto y Jean Carlos Blanco; Ménder García. D.T.: Hubert Bodhert.





JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva





RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA​