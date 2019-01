Las opciones de Santa Fe para asumir los goles que dejó Morelo

Santa Fe, que recibe a Cúcuta en la fecha 2 de la Liga, tiene un enrome reto para esta temporada: reemplazar los goles de Wilson Morelo. El DT Guillermo Sanguinetti tiene varias posibilidades, principalmente con Carmelo Valencia, Johan Arango y, el último refuerzo, Brayan Perea. Aunque hay otros hombres de ataque como Fabio Burbano y Arley Rodríguez (Jorge AGuirre no seguiría en el club), ellos son los llamados a aportar esos goles, aunque para este partido no estaría aún disponible Perea.

El equipo cardenal sufrió en su primera presentación oficial del año, al empatar contra el Deportivo Pasto (1-1). Dejó ir sus primeros puntos de Bogotá. Ese día, el gol fue de un volante de marca, Baldomero Perlaza. Pero el equipo espera que sus hombres de ataque empiecen a aportar las anotaciones, ante la conocida ausencia de Morelo.



Con la partida del goleador, Santa Fe trajo de inmediato a un delantero que estaba en Europa, a Brayan Perea, quien es el llamado a asumir ese rol. Sin embargo, Perea, delantero de 25 años que llegó el lunes pasado, lleva una año y 7 meses sin jugar y su último gol fue en 2015. Santa Fe apuesta a su experiencia y roce europeo.



“De mí siempre esperen ganas, goles, buen fútbol y la mentalidad en ganar”, dijo Perea a su llegada a Bogotá. El club esperaba la transferencia internacional para poder inscribir al jugador, que ya pasó los exámenes médicos.



Mientras Perea se pone a punto para el debut, Santa Fe apuesta por Carmelo Valencia, el jugador que llegó a comienzos del 2018 y no ha podido afianzarse. Ha jugado 20 partidos de Liga y lleva 4 goles con los cardenales. No ha tenido la continuidad que necesita. Sin Morelo, se le abre la puerta para ser el titular y goleador, aunque ahora deberá ganarle el puesto a Perea.

Carmelo Valencia. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Otra opción que tiene Sanguinetti en su formación es la de Johan Arango, futbolista que goza de buena pegada y media distancia. Tiene gol, aunque en todo el 2018 solo hizo un tanto, en el fútbol árabe, el 31 de agosto.



Santa Fe necesita que sus hombres gol le respondan, porque suplir los tantos de Morelo, goleador de la Copa Libertadores en 2018, no será sencillo.

Cúcuta, con una novedad en su nómina

Cúcuta Deportivo tuvo unos días tranquilos de entrenamiento tras la contundente victoria frente a Rionegro Águilas y la buena presentación hecha por los dirigidos por Sebastián Méndez. En las toldas motilonas las principales novedades fueron la lesión sufrida por Henry Obando que lo margina del duelo en El Campín y la confirmación del zaguero central Javier López como nuevo integrante del plantel fronterizo.



“Este es un grupo serio, profesional y que está mentalizado en los objetivos que se ha trazado la institución. El primer partido fue una buena prueba, pero tenemos claro que juego a juego hay que ir mostrando mejoría. Sabemos que en Bogotá no será fácil, pero tenemos nómina para dar la pelea, salir a buscar el partido y seguir sumando puntos para para permanecer en el grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano”, comentó el volante Diego Chicha.



Henry Obando sufrió una contractura en el musculo posterior derecho en la primera fecha y no podrá hacer parte de la delegación que viaja a Bogotá. En su lugar aparecerá el experimentado jugador samario James ‘Taganga’ Castro quien hace parte de la nómina desde el torneo anterior. En el grupo de concentrados también son novedad Javier López y Harrison Canchimbo, dos de los últimos jugadores que se incorporaron al plantel para esta temporada.



“El buen comienzo es producto del trabajo serio que se ha hecho en la pretemporada y el esfuerzo de un grupo que ha asimilado de buena manera la idea del nuevo cuerpo técnico. Contra Santa Fe debemos plantear un partido inteligente, tratar de manejar el balón la mayor parte del tiempo y no hacer recorridos largos de manera innecesaria porque la altura siempre se siente un poco y si nos desordenamos nos pueden cobrar los errores”, apuntó el zaguero central Brayner García.

Alineaciones probables

Santa Fe: Giovanni Banguera; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Carlos Henao, Nicolás Gil; Sebastián Pedroza, Baldomero Perlaza, Arley Rodríguez, Johan Arango, Luis Manuel Seijas; Carmelo Valencia. DT: Guillermo Sanguinetti.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Darwin Carrero, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Matías Pérez, Luis Miranda, Jeysen Núñez; Jhonathan Agudelo. DT: Sebastián Méndez.





DEPORTES

Y

Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta