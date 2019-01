Rionegro y Alianza, a dejar atrás sus primeras derrotas en la Liga

Rionegro Águilas recibirá a Alianza Petrolera en el estadio Alberto Grisales.

El técnico Jorge Luis Bernal manifestó que cuando se pierde hay que ser más fuertes y toca comenzar un nuevo proyecto a partir de la derrota. Reconoció que algunos de sus dirigidos no asimilaron bien la idea de juego que quería inculcarles y que tal vez por ello recibieron los tres goles de los cucuteños.

Rionegro Águilas antes del arranque de la Liga I-2019 lucía confiado, no esperaba arrancar este campeonato con una goleada tan abultada. Es por eso que esperan con ansias el partido de la segunda fecha, lo sienten como una revancha para recuperar los puntos que perdió por fuera.



“Yo creo que lo más importante es ganar, somos conscientes de la necesidad que es sumar de a tres, lastimosamente en la primera fecha no fuimos capaces, pero el fútbol da revancha y este miércoles estaremos de locales. En nuestra cancha somos fuertes, nos sentimos cómodos y hemos logrado resultados importantes. Todos estaremos enfocados en ganarle a Alianza, esperamos no equivocarnos esta vez”, confesó el defensor Carlos Ramírez.



Mientras que su compañero en la mitad de la cancha, el argentino Leandro Velásquez, argumentó: “Sabemos que va a ser un partido complicado, tenemos la necesidad de salir por los tres puntos. Vamos a dejarlo todo en la cancha, el profesor Bernal nos dijo que no cometiéramos los errores del partido contra Cúcuta”.



Las novedades en la nómina de Rionegro para esta segunda fecha recaen en la zona defensiva, ya que según el técnico Bernal fue allí donde se cometieron más errores. Así entonces, en lugar de Jerson Malagón estará Álvaro Angulo y el arquero Luis Delgado debutará en vez de Juan David Valencia. Al parecer tampoco estará Alexis Hinestroza, quien irá al banco para darle paso a David Rivas.



Finalmente, los encargados de la logística en el Alberto Grisales anunciaron que el ingreso para este partido será gratuito.

Alianza, a sumar

Alianza Petrolera, que inició con derrota en condición de local frente al conjunto América de Cali, espera recuperar el terreno perdido en el partido con Rionegro y comenzar a sumar en la tabla del descenso donde se ubica en la última casilla.



Las sesiones de entrenamiento realizadas dan cuanta de un equipo que aunque se nota con una idea futbolística, no tiene poder resolutivo en el último cuarto de cancha, para ello ha trabajado el cuerpo técnico buscando mayor tranquilidad y efectividad en el conjunto aurinegro.



“Comenzar con derrota el campeonato en condición de local no es tan bueno, hay que recuperar el grupo y comenzar a ganar, nos sirve ahora sumar tres puntos y comenzar a pensar en una mejor ubicación en la tabla de posiciones. El tema descenso preocupa, pero no podemos dejarnos llevar por la ansiedad, hay que pensar que restan muchos partidos para salvar la categoría”, expresó el director técnico de Alianza petrolera Cesar Torres.



Ahora bien, para la máquina amarilla será una obligación sumar en el estadio Alberto Grisales, pues sus rivales inmediatos en la lucha por el no descenso han ganado en la primera jornada y comienzan a tomar una leve ventaja.



“Rionegro es un equipo fuerte en su casa, viene de perder también, en ese sentido pensamos que será un partido muy parejo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y conseguir un resultado positivo, para comenzar con mayor tranquilidad la liga”, afirmó el delantero aurinegro Cesar Arias.



En este orden de ideas, el conjunto aurinegro no le resta si no ganar para volver en la disputa de la lucha por el no descenso, objetivo que es claro para el cuerpo técnico y grupo de jugadores.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Carlos Ramírez, Álvaro Angulo y Luís Mosquera; David Rivas, Francisco Rodríguez, Leandro Velásquez y Jáder Obrian; Víctor Aquino y Miguel Murillo.

DT: Jorge Luis Bernal.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz, Harrison Henao, Juan David Ríos, Yéiner Orozco, Luis Mosquera, Jhon Vásquez y Cesar Arias. Director Técnico: Cesar Torres.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Barrancabermeja.