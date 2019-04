Pinto vs. Suárez: técnicos brillantes, ganadores y viejos conocidos

Era el año 1989. A Luis Fernando Suárez le tocó, por una eventualidad, dirigir de manera interina al Atlético Nacional. Eran sus primeros pinos como DT. Desde ese cargo, ya miraba con curiosidad, quizá con asombro, lo que venía haciendo Jorge Luis Pinto, que por entonces ya estaba más curtido que él y dirigía al Unión Magdalena. Suárez estaba seguro de que Pinto iba a ser campeón con ese equipo, hasta que el torneo se suspendió por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega. Desde ese momento, hace 30 años, estos dos entrenadores ya se miraban de reojo.

Cuando Suárez era futbolista –defensa central de Nacional y Pereira–, Pinto ya estaba parado en la raya técnica. Ya había trabajado con Gabriel Ochoa Uribe. Esa ventaja era normal, se llevan siete años. Pero desde que coinciden como entrenadores, muchas cosas los han ligado en sus carreras: ambos ya han sido campeones en Colombia –Pinto lo fue con Cúcuta; Suárez, con Nacional–, han dirigido selecciones –Pinto, a Costa Rica, Colombia y Honduras; Suárez, a Ecuador y Honduras– y han ido a mundiales. Hoy, ambos están en la Liga y se enfrentan este domingo como los flamantes técnicos del momento: el Millos de Pinto es puntero; el Junior de Suárez es tercero y busca la clasificación. Se viene un choque de viejos conocidos.



“Tengo una profunda admiración por Jorge, por su cualidad, por ese trabajo incansable, siempre correcto, muy dirigido a una cosa, tozudo por conseguirla a su manera, y por eso ha conseguido un montón de logros. Jorge es un tipo de ejemplo para muchos”, dice Suárez, desde Barranquilla, antes de partir a Bogotá para reencontrarse con ese entrenador al que le ha seguido los pasos, del que presumía que iba a ser grande, un ejemplo.

En noviembre pasado fue la última vez que hablaron. No podía ser de otra cosa, de fútbol. Pinto aún no sabía que iba a llegar a Bogotá a dirigir a Millonarios y que lo iba a poner líder, con distancia de sus escoltas, y seguramente no había proyectado que quería hacer 40 puntos en la fase todos contra todos (lleva 34). Y Suárez no sospechaba que iba a salir de Equidad para llegar al Junior, que iba a sufrir la eliminación prematura en la Copa Libertadores, y que, mientras tanto, iba a tener al equipo con paso imponente en la Liga, sin una sola derrota. No sabían, no presentían nada de eso, debatieron sobre las opciones que cada uno tenía, hablaron de estrategia, como lo hicieron en el Mundial de Rusia cuando se cruzaron.



Hubo en esta charla puntos en común, “a ambos nos gusta atacar”, dice Suárez, y también hubo discrepancias normales, “son cosas más de forma; por ejemplo, de cómo le gusta marcar a uno y cómo al otro. Pero en general, cuando hablo con Jorge, trato es de aprender”. Si a Suárez se le pregunta cómo resume su relación con Pinto, lo califica como “de buen feeling”, lo dice así, con su tono serio, el marcado paisa, aunque la frase le suena muy costeña.



Suárez lleva radicado en Barranquilla cuatro meses, desde que asumió el reto de dirigir al Junior. En ese corto periodo ya ha vivido de todo allí, el ambiente, la algarabía, la exigencia. Quedó eliminado de la Copa Libertadores, un diente arrancado a la fuerza al tiburón. Le queda la Liga, es tercero, y si gana hoy en Bogotá, clasifica. Eso sí, su duelo no es con Pinto, su duelo es contra Millonarios. “Este no es un desafío entre los dos técnicos, él dirige a uno y yo a otro, eso es un accidente, pero no es de medir fuerzas ni de probar quién sabe más o menos. Lo más importante es el partido que nos da la posibilidad de marcar la clasificación, faltan tres juegos y estamos cerca. Si hacemos las cosas bien, clasificamos”, dice Suárez.



Pinto vive un momento más tranquilo. Su tercera etapa como entrenador de Millonarios transcurre sin turbulencias. Es el puntero, el flamante líder, y, sin embargo, su experiencia le indica que hay que avanzar con sigilo, que aún cualquier cosa puede pasar, que la verdadera Liga arranca en la siguiente fase, el todo o nada. Pero esos son los retos que le gustan, por eso volvió a dirigir a un club, por eso a Millonarios. “En Colombia puede ser campeón cualquiera, porque hay buenos equipos, no hay uno marcadamente diferente a los demás, como el caso de España o el de Alemania. A mí no me parece mal lo que pasa en la Liga colombiana, al contrario, es una cosa buena”, dijo Pinto el viernes a la agencia Efe, al ser consultado por el nivel de la Liga que ahora quiere conquistar.



Millos es líder; Junior lo persigue con dientes afilados; a Millos le ha costado contra los grandes, y Junior no ha perdido en esta Liga; Millos ya está clasificado y dosifica fuerzas, a Junior no le queda más que oler sangre e ir por su cupo. 30 años después, Suárez ve otra vez de reojo al maestro Pinto, solo que ahora ambos son ganadores, prestigiosos y viejos conocidos.

Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Matías de los Santos o Alex Rambal, Luis Payares, Felipe Banguero; Felipe Jaramillo, César Carrillo, Elíser Quiñones, Christian Marrugo, David Silva; Fabián González.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita; Willer Ditta, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, Víctor Cantillo, Freddy Hinestroza, Luis Díaz; Michael Rangel y Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Hora: 5:00 p.m.

Árbitro: Mario Herrera

TV: Canal RCN











PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO@PabloRomeroET​