Millonarios, a cuatro partidos de salvar el año con la Copa Colombia

La exhaustiva búsqueda del balón del penalti botado por Gabriel Hauche, disparo que sentenció la eliminación de Millonarios de la Copa Suramericana, a manos de Santa Fe, en los octavos de final, no tuvo éxito; pero si el equipo embajador no encuentra el fútbol para enfrentar este viernes al Once Caldas, en la semifinal de ida de la Copa Colombia, empezará a firmar la despedida de otro de los tres torneos a los que aspiraba ganar.

La Copa Colombia puede ser ese alivio rápido para curar la herida de haber sido eliminado por el rival de patio, en un torneo continental. Además, si se ve desde otra perspectiva, Millonarios está a solo cuatro partidos de volver a la Copa Libertadores (uno de los objetivos del grupo para este año), ya que el campeón de esta competencia accederá a las fases de clasificación previas del torneo mayor del continente.



De los jugadores que actuaron en el clásico del pasado martes, estarán ausentes Henry Rojas, quien será reemplazado por César Carrillo, y Felipe Banguero, en cuyo lugar estará Ómar Bertel; Matías de los Santos, quien sigue con molestias físicas y estuvo en la plantilla los últimos dos encuentros, no hará parte del grupo.



El técnico Miguel Ángel Russo, aunque ha sido seriamente criticado por varios sectores de la hinchada debido a los resultados de este año, cuenta con el respaldo de la directiva, y la Copa Colombia puede calmar las aguas para quienes piden su renuncia.



Previo al viaje a Manizales, algunos jugadores de Millonarios se refirieron al encuentro de hoy. “Hay que pasar la página; luchamos, dimos todo, una lástima que no logramos obtener el pase (Copa Suramericana), pero seguimos trabajando igual”, aseguró el portero Wuílker Faríñez, quien jugará este partido previo a su concentración en la selección de Venezuela para la próxima fecha Fifa.



Por su parte, Juan Guillermo Domínguez dijo: “Este será un partido distinto porque al cuerpo técnico del Once Caldas le gusta jugar más al fútbol, tener la pelota, entonces veremos un lindo partido.

El sueño blanco

En el Once Caldas hay una gran ilusión de volver a celebrar un título en Colombia. El técnico Hubert Bodhert sueña con el campeonato, por lo que pondrá toda su artillería contra Millonarios en procura de sacar una buena diferencia.



“Yo creo que en estas instancias, la obligación es de ambos, aunque Millonarios tiene una nómina con mayor inversión, con jugadores de gran trayectoria, que los respetamos, pero yo creo que el respeto es en la cancha con fútbol y ganas de ganar. Llegar a estas instancias de la Copa es meritorio para los dos. Hemos tenido algunas unas dificultades, como la han tenido la gran mayoría de equipos aquí en Colombia, y solo esperamos y confiamos en que los que salgan a la cancha lo entreguen todo y que juguemos bien; ya el resultado vendrá detrás de ello”, aseguró Bodhert.



La principal novedad del Once Caldas será la titularidad de Ray Vanegas, encargado de respaldar a Steer y de ser distractor de la zaga azul, con el propósito de generarle espacios a César Amaya, delantero con explosión y efectivo en los remates de media distancia.



“Seguramente la van a dar toda; esa ventaja la debemos aprovechar nosotros, el desespero que tienen; no están bien, esperemos que el grupo esté en una noche lucida y sacar un buen resultado”, comentó Vanegas.



DEPORTES