Junior quiere ratificar el liderato en el clásico contra U. Magdalena

Serán cuatro los cambios que tendrá Junior en su formación inicialista este miércoles frente al Unión Magdalena en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 6:00 p. m. Eso es lo que ha dado a entender el cuerpo técnico rojiblanco, liderado por Luis Fernando Suárez. Los defensas Homer Martínez y Gabriel Fuentes, el volante Sebastián Hernández y el delantero Michael Rangel estarían desde el pitazo inicial.

La edición 177 del clásico costeño comenzará a las 6:15 p. m. y hace parte de la fecha 13 de la Liga Águila. Fue adelantado el compromiso para facilitar la competencia de Junior la próxima semana en la Copa Libertadores. Por el certamen continental, el 2 de abril la escuadra ‘tiburona’ visitará al Melgar de Arequipa.



Los traspiés sufridos en Copa Libertadores parecen haber quedado a un lado en el ánimo del plantel juniorista.

Jugadores y entrenadores se han ocupado de obtener las lecciones de cada falla y de no quedarse en lamentaciones, mucho más desde el domingo pasado, cuando la goleada 3-0 lograda en casa ante el Atlético Huila posicionó a Junior como líder de la Liga con 23 puntos.



“Cuando uno trabaja bien las cosas tienen que salir bien, siempre he dicho que por esta camiseta hay que dejarlo todo y ahí vamos poco a poco”, manifestó Luis Narváez, bastión de Junior en mitad de campo y autor del primer gol frente al Huila.



Ante el Unión Magdalena, en su largo historial de enfrentamientos, Junior registra 85 triunfos, 58 empates y 48 derrotas. El primer puesto en la tabla, 18 goles a favor y 9 en contra, más una fluidez de juego que suele cautivar en casa o de visitante, son los argumentos con los que el conjunto barranquillero hace pensar que no tendrá mayor inconveniente ante su rival acérrimo, más allá de tratarse de un clásico.

Unión Magdalena quiere sorprender al Junior

Dos presentes distintos se ven cara a cara en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Por un lado un Junior líder e invicto en el rentado nacional y por el otro Unión Magdalena con el fantasma del descenso más vivo que nunca y evidente una crisis de resultados.



El equipo de Santa Marta completó en la tarde del martes su segunda jornada de entrenamiento de la semana en el Estadio Sierra Nevada, con miras al segundo ‘clásico costeño’ de la temporada y el primero en el Roberto Meléndez de la ‘arenosa’, después de 14 años.



Antes de viajar a Barranquilla el cuadro de Santa Marta, concedió declaraciones, en las que el técnico Harold Rivera aseguró que se trabajará por “hacer un buen partido ante un equipo que es líder, pero que sabemos que tenemos cómo vencerlo”.



El técnico ibaguereño al servicio de Unión Magdalena, destacó las cualidades de su rival y dijo que en “Santa Marta, demostramos que teníamos con qué enfrentar y ganarle a Junior”.



Novedades

​

Harold Rivera, estratega del Unión Magdalena, añadió que se sigue estudiando la llegada de refuerzos para el equipo que busca defender la categoría.

Además entre las novedades en el camerino samario, está el avance positivo en el proceso de recupera Diego Ruiz y Brayan Correa, quienes siguen las indicaciones del departamento médico.

Además de la reincorporación de Fabián Cantillo, quien ya se encuentra bajo las órdenes del profe Harold Rivera y su cuerpo técnico.

Unión Magdalena no podrá contar con su goleador Ricardo Márquez por la suspensión que recibió en el partido pasado.

Otra situación será el regreso de Abel Aguilar al estadio Metropolitano, después de aquel 5 de octubre de 2017, cuando Colombia por poco y complica su clasificación al Mundial de Rusia, en la derrota 2-1 a manos de Paraguay.

Este duelo, valido por la fecha 13 de la Liga I, debía jugarse el 3 de abril, pero se adelantó para mañana a las 6:00 p.m. en el estadio Metropolitano por compromiso internacional del Atlético Junior.

Ambos equipos ya midieron fuerzas en Santa Marta el pasado 17 de marzo con empate 1-1.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera, Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Homer Martínez, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, Víctor Cantillo; Sebastián Hernández, Fabián Sambueza, Freddy Hinestroza; Michael Rangel.

DT: Luis Fernando Suárez



Unión Magdalena: César Giraldo, Cristhian Subero, Edisson Restrepo, Julio Murillo, Yulián Gómez, Abel Aguilar, Juan Carlos Pereira o Juan Ortiz, Uvaldo Luna, Lucas Sotero, Luis Carlos Arias y Ruyerí Blanco.

DT: Harold Rivera



Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Hora: 6:15 p. m.

TV: Win Sports





Wilhelm Garavito

Redactor ADN

Barranquilla





Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta