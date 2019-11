América, a reivindicarse contra Alianza para alzar vuelo en el grupo B

Como ocurrió en un tramo del todos contra todos, América de Cali llega con una pesada carga a la espalda este jueves (8:30 p.m.) frente a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero, en la segunda fecha del cuadrangular B de la Liga Águila II-2019.

La derrota 2-1 ante Santa Fe tiene a los ‘diablos’ en el último lugar del grupo y eso los presiona para superar al sorprendente equipo que dirige el vallecaucano César Torres. Un resultado distinto lo hará más difícil la brega en el objetivo de ser finalista.



En cuanto a novedades nominales, el lateral Edwin Velasco será ausente por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Yesus Cabrera, ya recuperado de una contractura de cuádriceps, podría ocupar el puesto del argentino Matías Pisano, quien ha bajado ostensiblemente su nivel en los últimos partidos.



Cuando Carlos José Sierra, Yesus cabrera, Matías Pisano, Duván Vergara y Michael Rangel están conectados, América es un conjunto potente, y a eso le apostará para conseguir sus primeros tres puntos en el cuadrangular en el que inició como favorito.

Los yerros en contención y defensa se han convertido en un común denominador, permitiéndoles a los rivales llegar en superioridad numérica, especialmente en el contraataque.



Ante el Cali en la pasada fecha, Alianza Petrolera sacó provecho del juego por las bandas, con el lateral derecho Yhormar Hurtado como gran protagonista por sus constantes salidas. De igual forma, la presencia de Jhon Vásquez y César Arias le dan más profundidad.



Precisamente Yesus, quien ha sido suplente en los últimos compromisos, sintetizó lo que fue la derrota ante Santa Fe: “Tuvimos un traspié, pero hay que revertir esta situación de local, dolió muchísimo perder ante Santa Fe, porque uno siempre espera que todo sea color de rosa, pero hay que voltear la página, así son las finales”.



También explicó el por qué su nivel no ha sido parejo: “se vino una seguidilla de partidos, tuve una lesión, incluso en el juego en que me expulsaron entré un poco tocado y aproveché para recuperarme, me dio tres semanas. Estoy todavía recuperándome, obvio que no estoy al 100%, pero espero estar allí cuando me toque aportar, Alianza es un equipo complicadísimo, que tenía ocho fechas sin ganar y preciso puede a hacerlo en la primera fecha de los cuadrangulares, que tiene mucha intensidad sobre todo en la mitad de la cancha, esperamos contrarrestar todo eso”.

Sobre el favoritismo de los conjuntos caleños y Santa Fe, dijo que “tenemos la obligación por ser equipos grandes, pero no deja de ser complicado y que va a robar puntos, como lo hizo en la primera fecha”.



De igual forma, se imagina cómo podría salir el encuentro ante los santandereanos: “Este equipo de pronto se viene a guardar, pero tiene dos puntos a favor que son los dos extremos, son muy rápidos y debemos contrarrestar eso en el contragolpe. Tenemos que pensar eso cuando estemos atacando, cuidar los dos volantes y siempre y cuando cortemos la jugada estaremos bien”.

Alianza, a dar otra sorpresa

Alianza Petrolera. Foto: Prensa Alianza Petrolera

El onceno petrolero llega después de obtener tres puntos de local frente al Deportivo Cali, el reto ahora es sumar en condición de visitante.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana, evidenciaron que se busca un equipo sólido en defensa, con tenencia de balón en el medio campo y con transiciones rápidas entre defensa y ataque.



“Tenemos un nuevo reto y esta vez es América, un equipo favorito dentro del grupo. Somos conscientes que tenemos que hacer un partido basado en el orden táctico y la tenencia de balón. Esperamos sumar y seguir con posibilidades de clasificar a la final”, manifestó el director técnico de Alianza petrolera Cesar Torres.



El cuerpo técnico cuenta con la totalidad del grupo de jugadores para este partido, sin embargo, hay que aclarar que los jugadores, Luciano Guaycochea, Cleider Alzate y el portero Ricardo Jerez, acumulan cuatro tarjetas amarillas, de ser amonestados se perderán el próximo compromiso. De otra parte, hay que manifestar que la defensa ha sido un factor fundamental en la campaña del equipo, así lo afirma Yhormar Hurtado lateral derecho del onceno aurinegro.



“Creo que América es un rival que te ataca bien, en el juego aéreo es fuerte, tienen un delantero como Rangel, que en el área es letal, lo hemos venido analizando y esperamos sacar un buen resultado. Tenemos buenas sensaciones, pero ahora es borrón y cuenta nueva frente a un equipo difícil, al que hay que estar bien parado y saberlo enfrentar, para salir triunfadores”, afirmó Yhormar Hurtado lateral de Alianza Petrolera.



En este orden de ideas, el equipo petrolero busca sumar en Cali, ya que en la tercera jornada será visitante nuevamente frente a Santa Fe.

Alineaciones probables

América de Cali: Neto Volpi, Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Jefferson Murillo; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Duván Vergara, Yesus Cabrera (Matías Pisano), Michael Rangel.

D.T.: Alexandre Guimaraes



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz, Juan David Ríos, Fredy Flórez, Cleider Alzate, Luciano Guaycochea, Jhon Vásquez y Cesar Arias. Director Técnico: Cesar Torres.



Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó)

Asistentes: Alexander Guzmán (Norte de Santander) y Víctor Wilches (Casanare).

Hora: 8:30 p. m.

TV: Win Sports



MARCO ANTONIO GARCÉS

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Barrancabermeja