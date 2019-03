Cúcuta, a sacudirse en casa: recibe al Medellín

Cúcuta Deportivo recibirá este jueves a partir de las 6:00 de la tarde la visita del Independiente Medellín en juego adelantado de la fecha 16 de la Liga Águila, que no se disputará con lo demás partidos de esa jornada ya que el escenario deportivo estaba comprometido para otra actividad. Los “motilones” volverán a ser locales tras la caída 1-3 frente a Nacional y con la obligación de conseguir un buen resultado luego de dos derrotas consecutivas que obligaron a revisar el funcionamiento de todas las líneas para hacer los ajustes necesarios.

“El grupo sigue mentalizado en lo objetivos que se trazó desde un comienzo. Las dos derrotas implican revisar en qué se está fallando para tomar los correctivos necesarios. Cúcuta tiene una plantilla madura y profesional que no se va a distraer por un par de adversidades, al contrario, esto nos servirá para fortalecernos y volver a la senda de la victoria que no tiene metidos en la pelea por un cupo entre los mejore del fútbol colombiano”, comentó Brayner García, capitán del Cúcuta Deportivo.



En comparación al equipo que perdió con Nacional el sábado anterior, Cúcuta Deportivo sólo presentaría una novedad que sería la reaparición del volante de marca Diego Chica tras pagar fecha de suspensión y en lugar de Jhon Hernández. Durante los trabajos tácticos uno de los aspectos en el que más se insistió fue en el manejo del juego aéreo defensivo debido a las desatenciones que en los últimos partidos han provocado goles en contra.



“Sabemos que Medellín viene de obtener un buen resultado y que es un equipo que tiene jugadores desequilibrantes en ataque. La propuesta de nosotros debe ser la de poner condiciones, manejar el balón y jugar cerca al arco contrario. Se han corregido aspectos en los que se ha fallado para volver a ganar en casa como debe ser la constante para el Cúcuta Deportivo”, comentó el creativo argentino Matías Pérez.

Medellín con baterías recargadas, buscará en Cúcuta escalar más puestos en la Liga

Deportivo Independiente Medellín visita al Cúcuta Deportivo, este jueves desde las 6:00 p.m. en juego adelantado de la fecha 16 en la Liga I-2019. Con tres victorias y dos empates en las últimas 5 jornadas, el ‘poderoso’ viaja a la frontera para seguir sumando y recortar ventaja en la tabla de posiciones. Al frente tendrá a un serio equipo ‘motilón’ quien sufrió dos derrotas consecutivas y no puede ceder más puntos, pensando en la tabla de la Liga y en la del descenso.



Pocos cambios tendrá el ‘equipo del pueblo’ para el partido frente al Cúcuta. Jesús David Murillo llegó a su quinta tarjeta amarilla frente a Envigado, aunque estaba suspendido automáticamente para jugar este partido. La convocatoria de Bryan Castrillón a la Selección Colombia Sub 20, habilita al central para que pueda jugar frente a los ‘rojinegros’.



Sin embargo, el técnico Octavio Zambrano empleó en los últimos entrenamientos a Guillermo Tegüé como posible inicialista al lado de Héctor Urrego. Tegüé, central de la cantera, de 19 años, perfil derecho, llegó al DIM procedente del Club Estudiantil. Jugó el Mundial Sub 17 de la India en 2017 con la Selección Colombia.



“Estoy muy contento, espero aprovechar la oportunidad y aportarle al equipo. En la Sub 20 fui capitán, espero seguir mejorando, estar tranquilo y aprender los movimientos de la defensa. Sin importar donde me pongan, puedo manejar el perfil derecho, como el izquierdo”, expresó Tegüé.



Andrés Ricaurte continúa pagando las dos semanas de sanción impuestas por la Dimayor, por lo que no fue tenido en cuenta entre los viajeros a tierras nortesantandereanas. Como generador de juego, William Arboleda llevará la responsabilidad de conducir a su equipo por tercer partido consecutivo. “Tenemos que buscar los seis puntos que tenemos en juego esta semana, es lo ideal. La idea es recuperar posiciones en la tabla y para eso solo sirve ganar y jugar bien”, remarcó Arboleda.



En cuanto al rival, el técnico Octavio Zambrano indicó que “cuando uno ataca, se expone. El fútbol como tal, si uno quiere esperar, las opciones del rival serán pocas. Eso sucede con Cúcuta que es un equipo que sale a proponer, tiene buen juego por bandas, buscan el arco. Debemos tomar las precauciones necesarias para evitar que nos generen opciones con claridad, hay que tener una estrategia que pueda ajustarnos y hacer valer nuestro poderío”.



En cuanto al historial, Medellín y Cúcuta han jugado 152 partidos por Liga. 75 triunfos poderosos contra 37 ‘motilones’ y 41 empates redondean la estadística. Además, 354 goles fueron para el ‘rojo’ antioqueño contra 176 de los ‘rojinegros’. El último encuentro disputado en el estadio General Santander, fue el 30 de marzo de 2015, por la fecha 12 de la Liga I-2015. En aquella ocasión, un doblete de Daniel Hernández y un autogol de Cristian Cangá sellaron un 0-3 contundente.

Alineaciones probables

Cúcuta Deportivo formaría con: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Javier López, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Jeysen Núñez, Matías Pérez, Luis Miranda; Jonathan Agudelo.

DT: Sebastián Méndez

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Héctor Urrego, (Guillermo Tegüé) Jesús David Murillo, Luis Tipton; William Parra, Diego Arias, William Arboleda; Leonardo Castro, Diego Herazo, Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: General Santander.

TV: Win Sports.



Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín