Cúcuta comienza una nueva historia en primera división contra Rionegro

Cúcuta Deportivo está listo para reaparecer en la primera división del fútbol colombiano luego de lograr el ascenso tras una campaña con números casi perfectos.



Los “motilones” apelaron a la continuidad de buena parte de la nómina para buscar mantener un estilo de juego que tiene como prioridad el control del balón y el ataque con delanteros extremos. El argentino Sebastián Méndez será el encargado de guiar las riendas de esta plantilla desde el banquillo técnico.

“El profesor trabaja bien, le gusta que el equipo salga jugando de manera ordenada y sin reventar la pelota. Constantemente nos pide a todos mucha movilidad y concentración los 90 minutos. Hemos entendido su mensaje con claridad y esperamos reflejarlo el día del partido, ojalá con presencia masiva de aficionados como ha sido característico en el estadio General Santander”, comentó el volante ofensivo Jeysen Núñez.



De las caras nuevas del conjunto cucuteño el único que tendría participación en el juego desde el primer minuto sería el volante ofensivo argentino Matías Pérez García. Además del creativo, los de la frontera también sumaron hombres con experiencia en el fútbol colombiano como el delantero Wilder Guisao, el volante Jhon Hernández y el lateral Harrison Canchimbo.



“Me he sentido muy bien, el Cúcuta Deportivo es una gran familia y he podido entrar rápido en la dinámica del grupo. Este es un equipo que manejará la pelota, que impondrá el ritmo de juego y que espera darle muchas alegrías a la gente. Nos preparamos bien en la pretemporada y será importante que la hinchada llene el estadio porque esa fue una de las cosas que me motivó a unirme a este proyecto”, dijo el argentino Matías Pérez García.

Rionegro Águilas será el primer obstáculo de Cúcuta en la Liga

El conjunto que dirige el estratega Jorge Luis Bernal es uno de los clubes que más jugadores incorporó para esta temporada. Hasta ahora han sido diez refuerzos los que han sido contratados.



Según Bernal esta cifra responde a que quieren superar la actuación del segundo semestre del año pasado, em donde llegaron a semifinales de la Liga, y también porque esperan cumplir una destacada actuación en lo que será su quinta participación en la Copa Suramericana 2019.



El técnico Bernal destacó la gestión de los dirigentes de Rionegro Águilas por la celeridad y disposición en contratar grandes refuerzos. Confesó que a todos los vio con grandes cualidades en los entrenamientos.



“Los muchachos que llegaron han tenido muy buena disposición, tienen la intención de sumar y sacar al equipo adelante. Además, cuentan con jerarquía y cualidades muy buenas como personas y profesionales del fútbol. Con seguridad le darán un gran espaldarazo al proyecto que soñamos para este año”, argumentó Bernal.



Cabe destacar que los diez refuerzos de Rionegro Águilas son Luis Delgado (arquero), Jonathan Lopera y Jerson Malagón (defensas), David Contreras, Elkin Blanco, Jader Obrian y Alexis Hinestroza (volantes), Miguel Murillo, Maximiliano Freitas y Víctor Aquino (delanteros).

“De este primer partido contra Cúcuta resalto la felicidad que me da volver a esta ciudad, estar con esa gran hinchada que guardo en mi corazón y me trae muy buenos recuerdos. En cuanto al fútbol sabemos que vamos a enfrentar a un equipo que conserva la mayoría de la nómina que logró el año pasado una gran campaña. Esperamos comenzar con una victoria”, finalizó Bernal.



Elkin Blanco, uno de los refuerzos de las Águilas, manifestó que la acogida de sus compañeros y cuerpo técnico fue muy buena. De Cúcuta dijo que será un gran inicio, porque sabe que el rival hizo una gran campaña el año pasado, pero que confía en lo que puede hacer Rionegro como visitante, pues siente que ha hecho un gran trabajo de pretemporada.



Los jugadores que dejaron a Rionegro Águilas fueron Lucero Álvarez, Camilo Pérez, Camilo Ayala, Fabián Viáfara, Ómar Vásquez, Estéfano Arango, Freddy Hinestroza, Luis Hurtado y Humberto Osorio Botello.

Alineaciones probables

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; Henry Obando, Brayner García, Darwin Carrero, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Matías Pérez, Luis Miranda, Jeysen Núñez; Jonathan Agudelo.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Carlos Ramírez, Daniel Muñoz, Jerson Malagón y Francisco Rodríguez; Alexis Hinestroza, David Rivas, Pedro Valoyes y Leandro Velázquez; Víctor Aquino y Miguel Murillo.

D.T.: Jorge Luis Bernal.





Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro