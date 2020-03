Millos, urgido; Santa Fe busca la punta: clásico con mucho en juego

Llega el clásico bogotano y todos se alarman. Aumenta la presión en Millonarios, que marcha 17 y que hace rato no lo gana, y la ansiedad en Santa Fe, que anda quinto y quiere ser primero. Las hinchadas entrenan como si fueran los jugadores, y los jugadores saben que no pueden defraudar a sus técnicos, Gamero y Rivera, y esos técnicos son conscientes de que esas hinchadas están expectantes y nerviosas. El clásico (7:40 p.m., Win Sports+) es así: para jugarlo y para ganarlo.

La localía es de Millonarios, pero quizá eso es lo de menos, porque en todo caso al equipo azul le toca salir a ganar como sea, pues su posición en la tabla lo está ahorcando. Ganarle a Santa Fe lo reanimaría, lo haría liberarse de la soga para entrar de nuevo en la pugna del campeonato, que ya va por la fecha 7, y eso es mucho, porque este torneo es muy corto y solo clasifican cuatro.

Millonarios vs. Boyacá Chicó Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO





Ayron del Valle sabe muy bien del significado de este partido, lo ha jugado, lo ha vivido. Quiere ser protagonista. “Significa mucho, estos clásicos todo el mundo los quiere jugar. Sabemos que un clásico es un partido muy especial”, dice, pero en el fondo también debe saber que es un partido de alto riesgo, donde toda precaución es necesaria y donde los goles, los suyos, por ejemplo, se esperan con ansias en el equipo.

Para eso se ha preparado Millonarios, que solo ha vencido a Chicó en esta Liga, en el partido en el que Ayron al fin anotó. “El profe está probando muchas variantes, buscando lo mejor para el equipo. Es importante para nosotros sumar de a tres para estar metidos en la pelea de esos cuatro primeros”, dice.



Millos, animado por la clasificación en la Copa Suramericana, lo cual era una obligación, ya recuperó a varios de sus lesionados, como Balanta y Carrillo, aunque el DT espera por Mackalister Silva. Él se lesionó, y se resintió todo el equipo. Ya estaría disponible. Es el as bajo la manga de Gamero, aunque su presencia no estaba garantizada. En todo caso, el DT asegura que el equipo, con las variantes que tenga (posible salida de Ortiz), está preparado.



“Hemos perdido partidos no por superioridad de los rivales, sino por desconcentración nuestra. Seguimos cometiendo errores, pero hoy veo a un Millonarios con más idea de querer mejorar para acercarnos a los que están adelante”, dijo.

Santa Fe Millonarios Foto: Mauricio León / EL TIEMPO



Del otro lado hay un equipo con bríos. Santa Fe empezó a encontrar su mejor rendimiento, venció con categoría a Junior y al América, y en esos partidos demostró que es un plantel hecho, con memoria, y que en los momentos más difíciles es cuando saca las garras afiladas. Al técnico Rivera la gustan estos partidos, y sabe que son complejos.



“Todos sabemos que el clásico es un partido diferente, y esperamos estar a la altura. Si bien en el inicio de la pretemporada ya jugamos con Millonarios y no fue un buen resultado para nosotros (perdieron 3-1), esperemos que en la Liga y por los puntos sea diferente”, dice, y claro, la obsesión son los puntos,

Todos sabemos que el clásico es un partido diferente, y esperamos estar a la altura. Si bien en el inicio de la pretemporada ya jugamos con Millonarios y no fue un buen resultado para nosotros FACEBOOK

TWITTER

Todo eso los motiva, también que desde el 2017 los rojos no pierden el clásico en la Liga y que acaban de cumplir 79 años de historia, entonces están de fiesta y quieren partir el pastel en El Campín, en el partido que más quieren ganar sus hinchas. La fiesta está armada. “Ojalá este año podamos también darle una alegría importante a Santa Fe, es lo que queremos y por lo cual estamos trabajando”, agregó el DT, que no tendrá a Jhon Velásquez, su gran ausencia, por lesión, pero que tiene a Valdés en racha de gol.



Millonarios y Santa Fe es el clásico de las urgencias azules y las esperanzas rojas, el duelo que casi siempre define algo, así esta sea apenas la fecha 7.

Alineaciones probables

Millonarios: Faríñez; Perlaza, Paz, Vargas, Bertel; Duque, Pereira, Del Valle, Godoy, Zapata; Arango. DT: Alberto Gamero.



Santa Fe: Castellanos; Arboleda, Torijano, Palacios, Mosquera; Pérez, Giraldo, Sambueza, Herrera, Osorio; Valdés. DT: Hárold Rivera.







PABLO ROMERO

​REDACTOR DE EL TIEMPO

PabloRomeroET