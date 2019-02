Cali recibe al Unión Magdalena para seguir con su ascenso en Liga

Deportivo Cali, que mostró una importante mejoría futbolística en su última salida frente al Tolima, tiene este martes la oportunidad de ubicarse tercero en la Liga Águila I-2019 cuando recibe en su estadio de Palmaseca al Unión Magdalena (7:30 p.m.), en compromiso que cierra la quinta fecha del campeonato.Tras sortear momentos de incertidumbre, el Cali suma hoy 8 puntos y si sale victorioso se acomodará detrás de Cúcuta (13) y Millonarios (12), y uno por encima del sorprendente América y el mejor armado del certamen, Junior de Barranquilla.

En la jornada anterior se pudo evidenciar cómo un resultado positivo cambió totalmente el tenso ambiente que experimentaba el conjunto que dirige Lucas Pusineri, quien salió tranquilo porque su grupo se vio más compacto ante el Tolima y recibió bien la inyección de Feiver Mercado para acompañar al argentino Juan Ignacio Dinenno en la tarea de darle mayor consistencia al ataque verdiblanco. La expectativa para este juego está en el debut en cualquier momento del creativo gaucho Agustín Palavecino, quien iría en el banco.



En Pance se ha trabajado toda la semana en actividad física, táctica y concentración, especialmente con los defensas y volantes de contención para evitar que el goleador Ricardo Márquez entre en contacto frecuentemente con el balón. Abel Aguilar, que estuvo muchos años en el cuadro caleño, al igual que David Ferreira, son también hombres de recorrido que pueden pesar en lo que pretende el Unión para llevarse un buen resultado. En lo futbolístico, ha montado el mismo onceno que venció 2-1 el pasado jueves al Tolima.



Pusineri volvió a dejar claro que hoy en día no se puede mirar por encima del hombro a ningún rival: “Hemos trabajado muy duro y entendemos que hay detalles del Unión para analizar minuciosamente, en el caso nuestro la unión grupal es la que ha fortalecido al equipo y seguimos enfocados en tener una base más sólida”.



Otro aspecto pendiente es quién será el jugador que anotará el gol 5.000 del Deportivo Cali –está a uno–, para lo cual los directivos lanzaron un concurso entre sus hinchas de una camiseta autografiada por todos los jugadores. Feiver Mercado y Juan Ignacio Dinenno encabezan los pronósticos.



Para este partido no está permitido el ingreso de barras del visitante ni personas que lleven distintivos del equipo magdalenense.



La estadística señala que las veces en que Pusineri enfrentó en la B al conjunto de Santa Marta salió victorioso con el Cúcuta. Otro dato es que Cali y Unión Magdalena volverán a encontrarse en primera división después de 14 años. El último enfrentamiento de ambos se registró el 18 de septiembre de 2005 con triunfo azucarero por 4-2 en el Pascual Guerrero, tantos de Hugo Rodallega, Blas Pérez, Giovanni García y Harold Herrera.



Jojhan Valencia, volante vallecaucano que fue prestado por el Cali al cuadro samario inicialmente hasta mitad de año, dijo que “el Cali es un equipo muy grande, de mucho respeto y con jugadores de buena condición anotadora”.

Unión a seguir sumando de visitante en la Liga ante Cali

Unión Magdalena de campaña irregular tendrá otro examen en la Liga, esta vez frente al Deportivo Cali, al que visita este martes 19 de febrero en el estadio Palmaseca, donde pretende seguir sumando para no solo escaparse del descenso, sino meterse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.



El conjunto de Santa Marta como visitantes ha logrado dos puntos, producto de sendos empates ante Huila y Medellín. En este nuevo duelo que cierra la quinta fecha, los dirigidos por Harold Rivera le apuntan a conseguir un buen resultado que los mantenga bien parados en el campeonato.



El estratega bananero en rueda de prensa destacó la mejoría en el juego del Unión. Considera que el equipo viene en alza y ello debe reflejarse en un triunfo. “Contra Medellín el equipo jugó bien, se paró bien, ahora tenemos otro rival de respeto como lo es Cali, al que vamos a jugarle con precauciones, pero sin escondernos, porque el objetivo es sumar”, señaló.



Rivera conoce muy bien al técnico del Cali Lucas Pusineri, a quien ya ha enfrentado en cuatro oportunidades, en la B cuando dirigía al Cucuta, campeón del Torneo de Ascenso anterior. En ese momento, bananeros y motilones lograron el ascenso a Primera División.



“Cali ha adoptado el mismo estilo de juego del Cúcuta, un equipo corto cuando se defiende y que trata de contraataque, no es que elabore mucho juego, tiene jugadores rápidos. Toca saberle jugar y estar al margen de errores”, agregó.



Una victoria este martes a las 7:30 pm fuera de casa, llenaría de confianza al Unión Magdalena, que en la próxima fecha tendrá un duro compromiso de local contra el Atlético Nacional. “Necesitamos ganar y llegar motivados de nuevo al Sierra Nevada, donde esperamos contar con el acompañamiento masivo de la hinchada”, puntualizó el estratega.



Por su parte el defensor Fernando Battiste manifestó que “es un duelo difícil pero no imposible. Debemos confiar en Dios y en nosotros que se darán las cosas y regresaremos con los tres puntos.



Entre las principales novedades del Unión para enfrentar el Cali, están en el regreso del volante Abel Aguilar, quien se recuperó de una lesión. También en la lista de viajeros fueron incluidos Luis Mosquera y el brasileño Geovanny de Jesús.

Alineaciones probables

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Matías Cabrera, Déiber Caicedo, John Édison Mosquera; Juan Ignacio Dinenno y Féiver Mercado.

D.T.: Lucas Pusineri.



Unión Magdalena: Cesar Giraldo; Cristian Subero, Édison Restrepo, Ronaldo Ballestas, Julio César Murillo, Yulián Gómez Mosquera; Fabián Cantillo, Jhojan Valencia, Abel Aguilar, David Ferreira; Luis Carlos Arias; Ricardo Márquez.

D.T.: Harold Rivera.



Árbitro: Jorge Duarte.



Hora: 7:30 p.m.



TV: Win Sports.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta