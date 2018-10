Cali se aferra al grupo de los ocho, recibe a Patriotas en Palmaseca

Deportivo Cali no quiere sorpresas y en su objetivo de continuar entre los primeros ocho de la Liga Águila II-2018 saldrá a asegurar los tres puntos este sábado (6:00 p.m.) ante Patriotas en el estadio de Palmaseca, en desarrollo de la fecha 13 del certamen.

Pese a las bajas de hombres importantes como Danny Rosero, Matías Cabrera, Didier Delgado y Macnelly Torres, el técnico Gerardo Pelusso echará mano de lo mejor de su plantilla para enfrentar a un rival que hasta el momento no podido ganar en condición de visitante. Apenas tiene dos empates (frente a Nacional y Boyacá Chicó) y tres derrotas (ante Alianza Petrolera, Bucaramanga y Envigado), pero la clave está en no confiarse, porque en la sumatoria total de compromisos entre ambos los boyacenses han celebrado 5 veces, por 4 de los verdiblancos.



La novedad más importante en el equipo de casa es la convocatoria del volante Carlos Carbonero, que anhela debutar con los azucareros y retomar poco a poco la forma física y futbolística que lo llevó a grandes conjuntos del exterior y a la Selección Colombia.



Kevin Balanta será el acompañante de Andrés Pérez en el sector de contención y tendrá la misión de adelantarse un poco cuando el Cali pase a terreno de los boyacenses, mientras Kevin Velasco ocupará el lugar de Macnelly Torres, lesionado de su rodilla derecha. Habrá que tener mucho cuidado con la inteligencia de Ómar Pérez para meter balones al espacio libre y evitar faltas frente al área, por su buena condición en el tiro libre.



El volante John Édison Mosquera, quien anotó el segundo gol del 2-0 de la fecha pasada frente a Santa Fe, afirmó que “obviamente tenemos dos bajas importantes de jugadores que manejan mucho el balón, el equipo cambia cuando actúan ellos, ahora no están y volvemos a la forma en que comenzamos, juego más directo, con velocidad, aunque no tenemos a Didier. Vuelve ‘Nico’ a ser el enganche y cuando él coge el balón todos vamos para arriba”.



Mosquera agregó que “Vamos a auto exigirnos más respecto a lo que veníamos haciendo, muchos creen que este partido va a ser fácil, pero no podemos confiarnos, la motivación extra es que estaremos en nuestro estadio y ante nuestra gente”.

Posible alineación:

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Juan Sebastián Quintero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez, Kevin Balanda, Kevin Velasco, Nicolás Benedetti, John Édison Mosquera; y José Sand.











Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces