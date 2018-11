Cali sueña con la clasificación a los cuartos: visita a Pasto

En medio de un ambiente tenso y “jugadores derrumbados”, como lo dijo el técnico Gerardo Pelusso, Deportivo Cali tendrá la misión de derrotar este domingo (5:30 p.m.) al Pasto en Palmaseca en la última fecha del todos contra todos de la Liga Águila I-2018 y al mismo tiempo rezar para que Nacional, Rionegro y Santa Fe pierdan sus respectivos compromisos. Solo así se dará el milagro de entrar entre los ocho.

Con el triunfo verdiblanco y la combinación de reveses de los elencos implicados, el Cali podría ser el único clasificado por debajo de los 30 puntos.



La situación no es sencilla. Primero hay que levantar la parte anímica y futbolística del conjunto, porque los últimos resultados llevaron a la zozobra de estar dependiendo de otros resultados. El Cali fue incapaz de mantenerse en el selecto grupo, las lesiones de jugadores importantes se sumaron al bajón de otros y ahora con calculadora en la mano espera salvar algo de lo que fue un semestre negativo en materia de consecución de objetivos.



En lo deportivo, se dará el regreso de Jeison Angulo por Darwin Andrade como lateral izquierdo, pero el resto de la nómina será el mismo que perdió 1-0 en la fecha pasada ante Bucaramanga.



Ante Pasto también podría presentarse la despedida del club del capitán Andrés después de nueve temporadas, aunque la institución pretende que se quede en otras funciones con divisiones menores. De igual forma, hay expectativa por la continuidad o no del técnico Gerardo Pelusso, factor que está condicionado a lo que ocurra al final de la noche dominical. Sin duda, habrá alto voltaje en Palmaseca.

Pasto quiere cerrar su semestre con una victoria

El Deportivo Pasto se desplaza hasta la Sultana del Valle, con el propósito de cerrar bien el semestre, al enfrentarse al Deportivo Cali, partido que se jugara en el estadio de Palmaseca el domingo a las 5:30 de la tarde.



La principal novedad será la ausencia de Nahuel Losada, quien tiene incapacidad médica por la grave herida sufrida el pasado domingo cuando en un choque fortuito con Juan Caicedo del Independiente Medellín, le generó una cortadura en su pierna derecha que lo incapacita por varios días y no batir el record que tiene Gilberto García de haber jugado en el primer semestre 18 partidos y Losada iba a jugar todos los encuentros de la Liga II. En su reemplazo estará Víctor Cabezas quien ya se rumora la no continuidad en el equipo para el año entrante y su vinculación podría ser con Santa Fe.



Jairo Enríquez volverá a darle confianza al equipo que jugó contra el “Poderoso” Independiente Medellín, al lograr un empate con sabor a victoria luego del esfuerzo hecho en el segundo tiempo por tratar de ganar el partido que quedó en las piernas de Gilberto García que erró el penal al promediar el segundo tiempo.



Los aficionados luego de la presentación del onceno pastuso quienes antes se habían mostrado molestos con el accionar del equipo, terminaron aplaudiendo a los jugadores por la forma como se enfrentaron a Medellín, situación que antes era común y en los últimos años, se volvió una pesadilla asistir al estadio a “sufrir” por el equipo, que no demostraba nada y solo generó rechiflas de los asistentes.

Posible alineación:

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo, Juan Sebastián Quintero, Danny Rosero; Andrés Pérez, Christian Rivera, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, John Mosquera; y José Sand.



Deportivo Pasto: Víctor Cabezas, Gilberto García, José Ortiz, Luis Copete, Mauricio Casierra, Brayan Lucumí, Carlos Giraldo, Ederson Moreno, Wilmar Cruz, Juan Manuel Vásquez y Andrey Estupiñan.



Estadio: Palmaseca



Capacidad: 44.000 aficionados



Árbitro: Mario Herrera (Meta)



Asistentes: Alejandro Gallego (Caldas) y Víctor Wilches (Casanare)





MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces





RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto